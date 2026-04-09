深圳男酒後吞150粒藥昏迷　醫生胃鏡碎「致命藥石」救回一命

近日，24歲男子林浩（化名）在酒後一次性吞服150粒藥丸，被緊急送往北京大學深圳醫院，儘管急診科已為他洗胃，但林浩隨即陷入深度昏迷，血藥濃度異常飆升。

原來，大量藥物在其胃底凝結成常規洗胃無法清除的堅硬「藥石」，如同一個持續排毒的倉庫，醫療團隊立即敲定救治方案，利用內窺鏡反覆搗碎、沖洗藥石長達43分鐘，徹底清空毒源。術後林浩迅速轉危為安，3天後康復出院。



北京大學深圳醫院介紹，林浩和朋友聚餐散場回家後，在酒精帶來的意識昏沉中吞服150粒藥丸；3小時後，家人推門入房，發現他癱在床上意識模糊，放在床頭櫃上的藥瓶清空，遂立即送他到北京大學深圳醫院急診科。

北京大學深圳醫院。（北京大學深圳醫院官網）

急診值班醫生根據家屬的描述和臨床經驗，判斷林浩已經達到藥物中毒的劑量，於是立即為他洗胃，吸出大量混合藥渣的胃內容物，同時給予補液、護胃、導瀉治療。

在正常情況下，口服藥物經胃腸道吸收入血，血藥濃度會在服藥後1-2小時達到峰值，隨後逐漸下降。然而，林浩洗胃後持續惡化，從嗜睡陷入昏迷，血藥濃度更遠超中毒閾值，達重度水平。

（騰訊醫典）

北京大學深圳醫院中毒醫療救治基地快速反應團隊（下稱「中毒快反團隊」）判斷，一次性吞服超百粒藥，大概率在胃內形成了常規洗胃無法清除的「藥團」，也就是臨床所說的「藥石」。

隨後，全腹CT結果證實林浩的胃底可見大量團塊狀高密度影，「藥石」還在持續釋放毒性；同時，胸部CT也提示，雙肺出現滲出性病變，右肺下葉尤為嚴重，已經出現吸入性肺炎。若不能盡快清除「藥石」，多器官功能衰竭、死亡將接踵而至。

全腹CT結果顯示，林浩的胃底可見大量團塊狀高密度影。（北京大學深圳醫院）

北京大學深圳醫院急診科副主任楊瑩解釋，大多人以為藥物中毒只要洗胃就能解決，「這是個誤區」。一次性吞服超過50粒藥，尤其是緩釋、控釋劑型的藥物，在胃酸、胃黏液的共同作用下，極易相互粘結，形成質地堅硬的藥石。在酒精的作用下更是雪上加霜，不僅會加速藥物吸收，讓中樞抑制的效果翻倍，中毒症狀來得更快更猛，還會抑制胃的蠕動，延緩藥物排出，給藥石的形成創造了完美的條件。

中毒快反團隊介入時，林浩胃內的藥石已經基本成型。常規洗胃管的孔徑有限，只能抽出粉末狀、小顆粒的藥物殘留，已凝結成塊的藥石猶如埋在胃內的「緩釋毒庫」，持續向胃腸道釋放藥物，被人體吸收入血，導致患者血藥濃度居高不下，中毒症狀持續加重，甚至突然惡化。

林浩的胃底被黃色藥團堵住。（北京大學深圳醫院）

醫療團隊立即敲定救治方案，利用胃鏡破解「藥石」。內鏡順著食道緩緩送入胃內，只見食管管腔內遍布黃色藥渣殘留，胃底更是被一大團質軟易碎的黃色團塊堵得嚴嚴實實。

醫生通過內鏡操作通道送入圈套器，將藥石逐小搗碎，再用生理鹽水反覆沖洗、抽吸，反覆做了43分鐘，直到內鏡下再也看不到明顯的藥渣殘留。術後翌日，林浩的神智徹底清醒，順利拔除氣管插管，血藥濃度逐步下降至安全範圍，住院3天後便康復出院。