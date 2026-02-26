湖南28歲女心臟驟停送醫搶救　指尖「厚重美甲難測血氧」急壞醫護

湖南省一名28歲女子，日前突發暴發性心肌炎，心跳驟停命懸一線，然而在搶救過程中，她一手長款美甲一度造成血氧監測受阻，醫師表示，厚重美甲恐影響醫療監測，籲民眾提高警覺。



《三湘都市報》報道，湖南女子麗麗日前因暴發性心肌炎緊急送醫，醫護人員搶救時發現，她十指皆做了長款美甲，導致指脈氧儀無法讀取準確血氧數值，儀器無法正常運作，影響即時判斷病情。

美甲師到場清除美甲 醫護人員重新搶救：

院方表示，當時醫療團隊立即聯繫專業美甲師，到場卸除指甲，待清除美甲後，醫護人員重新監測血氧指標，迅速調整治療方案。經多學科團隊全力搶救，患者室顫獲得有效控制，狀況恢復平穩，最終成功脫離險境。

醫師指出，臨床上美甲干擾診療的情況，並不少見，其中指脈氧儀需透過光線穿透指甲測量血氧濃度，若指甲過厚、顏色過深或貼有裝飾物，可能影響光線傳導，導致數值失準。此外，指甲若被反覆打磨或使用不合格產品，也可能破壞指甲保護層，增加感染風險。醫師建議，民眾日常可選擇簡約、輕薄美甲款式，並到正規機構進行製作，確保產品與衛生品質。

