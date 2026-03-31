30多歲深圳男眼矇以為飛蚊症　求醫確診愛滋病　免疫系統幾乎崩潰

近日，30多歲的深圳市民劉先生反映，其右眼一個月前開始視野模糊，以為是熬夜刷手機導致「飛蚊症」。隨後，劉先生右眼視野中央出現一片固定且不斷擴大的黑影，視力急劇下降。經深圳龍華區人民醫院醫生診斷，確診為愛滋病。



深圳龍華區人民醫院。（第一現場）

眼科查出愛滋？醫生：免疫系統幾乎崩潰

深圳廣電集團《第一現場》3月30日報道，劉先生稱，一個月前，他感覺右眼眼前有揮之不去的「飛蚊」，看東西像隔著一層磨砂玻璃，他以為是熬夜刷手機導致近視，並未過多在意。

劉先生在醫院就診。（第一現場）

他表示，一周前，他的視野中央突然被一片固定的、不斷擴大的黑影吞噬，視力急劇下降。隨後，他到深圳龍華區人民醫院眼科就診。

經檢查，劉先生的視網膜佈滿了典型的出血和黃色滲出灶，宛如一盤「番茄炒雞蛋」，這是巨細胞病毒（CMV）性視網膜炎的典型表現。除了常規的檢查之外，醫生還為劉先生進行了HIV篩查。

醫生稱，劉先生的免疫系統幾乎崩潰。（第一現場）

醫生稱，正常人的CD4+T淋巴細胞在400以上。（第一現場）

醫院感染性疾病科醫生鄒洪濤表示，劉先生的免疫系統幾乎崩潰，CD4+T淋巴細胞只有兩個，而正常人在400以上。

確診後，感染科和眼科聯手為劉先生治療，眼內注射藥物保住視力，同時進行全身抗病毒治療。目前，劉先生的視力已保住，病毒也已得到有效控制。

最壞結果可能導致失明

據醫生指，愛滋病通過攻擊CD4+T淋巴細胞導致免疫系統崩潰，使潛伏在體內的巨細胞病毒隨血液循環抵達視網膜，因血-視網膜屏障在免疫力極度低下時被突破，而視網膜又屬於免疫豁免部位，病毒得以在此大量複製，引發巨細胞病毒性視網膜炎，最終可致失明。

深圳龍華區人民醫院。（資料圖）

醫生提醒，如果出現不明原因的視力問題，如固定黑影，需及時就醫。同時，醫生也表示，愛滋病可防可治，早檢測、早治療，可以正常生活。