上海長者直播間花¥88萬買900餘件玉石　報警揭全是假貨還有塑料

上海一位長者楊阿婆在直播間花費88萬元（人民幣，下同）購買900餘件玉石，商家承諾會帶她參展出售，結果一直不兌現，長者懷疑被騙報警。警方調查發現，阿婆購買的玉石均為仿製產品。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。



老人在直播間花費88萬元後被踢出

被害人購買的部分假冒工藝品及證書。（上海長寧警方）

《澎湃新聞》報道，據長寧警方介紹，近日，市民楊阿婆報案，稱自己在某直播間內花費88萬元購入了900餘件玉石產品，對方曾許諾後期會帶她參展出售，然而承諾一直未兌現。楊阿婆稱，她在詢問時被踢出直播間，故懷疑自己被騙。

被害人購買的部分假冒工藝品及證書。（上海長寧警方）

民警經調查發現，楊阿婆花費大量錢財所購買的玉石，經鑑定均為仿製產品，甚至部份為塑料製品。後續，專案組通過偵查，最終鎖定了一個犯罪團隊，將7名犯罪嫌疑人緝拿歸案。

成本僅10元售價達上千 總涉案金額達100萬

直播間內以「可帶參展出售」為由招攬被害人。（上海長寧警方供圖）

經查，鍾某、高某、陳某三人合夥開設了多個直播間。為取信於受害者，該團夥會在直播時以產品可「保健養生」等話術進行推銷，還向賣家承諾後期可「進展包銷」。成本僅為十元左右的仿製品在直播間內售價可高達數百甚至上千元。如有顧客識破騙局，該團夥會通過屏蔽留言、踢出直播間甚至更換直播間等操作來繼續實施詐騙行為。

截至案發，涉案金額達100餘萬元。目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪，已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。