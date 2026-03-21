內地團播殺入中東市場　1粉絲3分鐘打賞逾百萬人民幣

內地興起的「團播」直播娛樂模式，近年在中東市場迅速走紅，甚至吸引當地富豪重金打賞。有從業者透露，曾有觀眾在短短兩三分鐘內打賞超過百萬元人民幣，相關話題近日在網絡引發熱議。



內媒《九派新聞》報道，從事團播的曉曉（化名）過去從事工作與資料分析，後與友人合資創業跨境電商失敗，轉而加入MCN機構，開始直播表演。她於約4年前被公司派往黎巴嫩發展，最初嘗試直接複製內地既有直播模式，但發現當地觀眾對跳舞內容較為保守，接受度有限。

其後，曉曉引入當時在內地逐漸興起的團播形式，通常由4至8人組成團隊，在直播間進行舞蹈及才藝表演，並透過觀眾打賞進行排名與PK互動。

內地團播方式近來很受中東土豪歡迎。（微博「LAC-慶舍」）

曉曉透露，曾有一名粉絲在短時間內「連送了50多隻獅子，是當地直播間最大的禮物，流水100多萬元人民幣」。她指出，內地直播常見的禮物如跑車、火箭等，在中東則轉化為獅子、駱駝、老鷹與馬等象徵力量的動物形象。

她進一步在騰訊熱問平台表示，內地團播模式偏向「散票」，粉絲群體超過八成為女性，類似應援團，透過多人集資打賞，並帶有養成式陪伴感，很多人一起給主播送禮物，讓她達到目標。

不過，報道指出，相較內地市場，中東市場亦呈現截然不同的特徵。曉曉指出，當地「散票很少，超八成的觀眾是男性，基本上是一個『榜一大哥』給一個主播送禮物」。她表示，PK文化在當地特別盛行，大哥喜歡彰顯自己的實力，享受贏的感覺，如果輸了，他們還沒法接受自己支援的主播受懲罰。

隨著跨境直播模式持續擴展，內地團播產業正逐步向海外市場滲透，中東市場的高額打賞現象，也反映出不同文化背景下的消費模式差異。