河南19歲女挪用自家企業¥1700萬打賞主播　父破產送女自首圖退款

「她坐牢就是十年起，出來都30多歲了。但這1700萬（人民幣，下同）是身家性命，沒法跟債主交代，只有被定性為贓款才可能追回來。」4月20日，河南鄭州的朱先生幾番糾結後，準備帶女兒小朱到派出所投案自首。



綜合封面新聞、上游新聞報道，朱先生介紹，女兒小朱是他與前妻所生，中專肄業後進入自家公司工作，負責財務相關工作。

主播單獨為小朱錄製的「拆卡」影片截圖（抖音@封面新聞）

2024年夏天，他在核對公司賬務時，發現賬戶資金短缺五六十萬元，經詢問，小朱承認該筆資金已用於網絡主播打賞。

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經核查銀行流水，2024年7月至2025年11月，也就是小朱剛滿18歲後，小朱通過個人銀行卡在某社交平台累計消費超1700萬元，成為多個直播間「榜一大姐」。

其中，2024年7月24日單日消費33筆，合計37278元；7月25日消費32筆，合計23265元；7月26日消費37筆，合計24117元。2024年年末起，頻繁出現單筆4萬元、5萬元的大額消費；2025年3月22日11時至20時，小朱單日消費33次，總金額達16.4萬元。

小朱向記者表示，1700萬元消費中，大部分用於打賞主播「江某某」與「狐狐大睡」，其餘用於購買盲盒。從相關聊天記錄來看，小朱與主播「江某某」日常聯繫頻繁，雙方多次交流生活瑣事、娛樂八卦等內容。

小朱曾質疑對方隱瞞與其他異性交往情況，該主播多次致歉，稱已被所屬公司約談，願意出具道歉信並贈送禮品。小朱與主播「狐狐大睡」則以親密稱呼互動，該主播曾在業績考核期間主動聯繫小朱，請求其打賞以助力完成考核任務。

小朱與主播「狐狐大睡」以親密稱呼互動（抖音@封面新聞）

朱先生表示，自家冷鏈檔口如今已基本破產，對外還欠下數百萬借款，可小朱依舊整日沉迷手機。

此前他曾主動聯繫過接受打賞的相關主播，要求退還錢款，但均遭到對方拒絕，他如今十分擔憂，最終落得女兒坐牢、欠款也無法追回的結局。

4月20日，涉事主播所在的杭州帥庫MCN公司員工表示，「此事直接聯繫平台，不用聯繫我們」。

涉事平台稱，平台無法甄別消費者所用資金性質，如消費者涉及違法行為，平台會依法配合相關部門的調查。

上游新聞報道，河南澤槿律師事務所律師付建稱，小朱已具備完全刑事責任能力，她利用管賬的職務便利，將公司經營資金非法佔為己有並揮霍，涉嫌職務侵佔罪，1700萬元屬於「數額特別巨大」。目前，警方已介入調查。

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本文獲《觀察者網》授權轉載。