華裔女孩引爆TikTok「成為中國人」潮流　用日常體驗傳播中華文化

「從明天開始，你要『變成中國人』了！」



去年12月，美籍華裔女孩朱溪瑞在TikTok上發布了「成為中國人」系列短視頻，分享中國人生活日常與養生方式。短短幾個月，她的粉絲暴漲74萬，有無數外國網友湧進她的主頁，學習中式生活：喝熱水、穿拖鞋、煮蘋果水。

去年12月，美籍華裔女孩朱溪瑞在TikTok上發布了「成為中國人」系列短視頻，分享中國人生活日常與養生方式。短短幾個月，她的粉絲暴漲74萬。（央視新聞）

朱溪瑞講述自己製作中國文化相關影片的想法：

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如今，「成為中國人」這句話，已經成為TikTok上最熱門的開場白，一場中式生活模仿風潮正席捲全球。

引爆這一風潮的女孩朱溪瑞，有着怎樣的故事？

當老外開始認真喝熱水：她帶火了「Becoming Chinese」

朱溪瑞今年23歲，父母都是美籍華人。大學畢業後，喜歡記錄生活的她，開始拍一些關於中國的短視頻。「當時在貴陽，穿着民族服飾拍了一套照片，在TikTok上發了，有十萬多人觀看，網友都在評論區問我穿的裙子叫什麼，是在哪裏拍的，那時我就決定，要繼續把這個主題拍下去。」

朱溪瑞在貴陽，穿着民族服飾拍了一套照片。（央視新聞）

看到海外觀眾對中國文化充滿好奇、追問細節，朱溪瑞敏鋭地意識到自己可以繼續把這些故事講下去。於是從2025年7月起，她開始持續發布內容，分享中國生活的點滴。直到12月的那天，她隨手拍了那條「從明天開始，你就要成為中國人」的短視頻。

於是，一個話題就這麼誕生了——「Becoming Chinese（成為中國人）」。很多粉絲在話題下面留言宣佈：「我的中國血脈覺醒了」。

「Becoming Chinese（成為中國人）」成為了熱門話題。（央視新聞）

起初，朱溪瑞覺得網友們學習她的中式養生不過是一陣跟風，但越來越多的人反饋給她，喝熱水很舒服、睡前泡腳很舒服。不但有人開始早餐煮粥、喝蜂蜜檸檬水、食用中式蔬菜，還有人留言：「作為新晉『中國人』，我如今擁有三雙室內拖鞋，已經好幾周沒碰冷飲了，對這份新生活格外認真」。

外國網友分享自己第一次做「中國人」。（央視新聞）

朱溪瑞在這些變化裏總結出了一個樸素的道理：當一個習慣讓人覺得舒服，人們就願意繼續。文化的傳遞其實就藏在這些日常體驗裏。

一條「外國婆婆」的私信，讓她看到文化認同的力量

粉絲們為了表達親近，給她起了個暱稱——「中國表姐」，但在爆火之後，最讓這位「表姐」感動的不是飛漲的數據，而是一條來自陌生人的私信。

一條「外國婆婆」的私信，感動了朱溪瑞。（央視新聞）

春節前，一位外國的阿姨特意給朱溪瑞發訊息，說自己的兒媳婦是中國人，馬上要生寶寶了，她很想給兒媳發個新年紅包表達祝福，但因為不了解中國文化，不知道放多少錢合適，直接問兒媳又怕尷尬，於是特意來向朱溪瑞請教。

這份用心讓朱溪瑞非常感動：

可見這位阿姨有多關心自己的兒媳婦。我後來問了父母，知道中國人喜歡數字8和6，就建議阿姨往這個方向包紅包。

這位美國婆婆的故事讓朱溪瑞意識到，「Becoming Chinese」不只是一個網絡話題，它正在真實地改變人與人理解和靠近的方式。

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「我作為發起者、傳播者，希望更多人分享中國文化」

今年清明節，一封來自中國的邀請函讓她有機會來參加公祭軒轅黃帝典禮，而活動過後，她又開啟了陝西之旅。

這次朱溪瑞來中國，也帶了許多評論區裏的「任務」，有粉絲想了解中國人怎麼減肥、中國人背痛了怎麼辦，她為此專門去拜訪了中醫，尋求養生建議。

外國網友們分享「成為中國人的第一天」的視頻。（TikTok截圖）

在她的敘事裏，文化認同不是突然喜歡上，而是從一杯熱水、一雙拖鞋、一頓家常飯開始，也正因為這一點，朱溪瑞的「Becoming Chinese」不像一句口號，更像一段路程，起點是生活，終點是認同，而路上的每一步都走得真實。

朱溪瑞說：

我作為發起者、傳播者，只是代表我自己的經驗、生活習慣，因為中國文化是博大精深的，希望有更多的人去分享，這樣的話，中國文化可以有更多的代表。

「成為中國人」是網路時代一個動人的故事，它並非來自教材或策劃，而是普通女孩朱溪瑞平實、平等、平常的體驗分享，這種自發的文化互動與認同，正悄然塑造着新一代年輕人眼中「親切、健康、充滿生活智慧」的中國形象。