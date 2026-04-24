華誼兄弟被申請破產　曾為「中國影視第一股」《逐玉》爆紅都難救

4月23日，「華誼兄弟被申請破產重整」的消息引發關注。浙江省金華市中級人民法院正式受理了華誼兄弟破產重整申請，這家曾市值近900億（人民幣，下同）的影視巨頭因無力償還1140餘萬廣告債務，被債權人北京泰睿飛克科技有限公司推向破產重整程序。



7年虧損超82億 被申請破產重整

華誼兄弟被申請破產案獲法院受理。（界面新聞）

綜合內媒《封面新聞》等報道，此前4月15日，華誼兄弟發佈公告披露，公司當日收到債權人北京泰睿飛克《告知函》，對方以公司「不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力，但具備重整價值」為由，已向浙江省金華市中級人民法院申請對公司進行重整及預重整。

根據公告，如果法院正式受理申請人對華誼兄弟的預重整申請，後續公司進入重整程序且重整順利實施完畢，將有利於改善公司經營和財務狀況，提升經營能力，優化公司資產負債結構。若重整失敗，公司將存在被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，根據相關規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

2018年4月9日，王中磊於中國博鰲，在博鰲亞洲論壇年會分論壇環節發表講話。（GettyImages）

據悉，自2018年首次出現年度虧損以來，華誼兄弟已連續多年深陷虧損泥潭，據數據顯示，截至2024年底公司已經連續虧損7年，合計虧損達82.5億元。

黃金時期業務廣 手握頂級明星

據公開資料顯示，1994年，王中軍、王中磊兩兄弟創立華誼兄弟傳媒股份有限公司。最初參與投資馮小剛執導的《沒完沒了》《一聲嘆息》《大腕》等一系列賀歲片而聲名鵲起，後全面投入傳媒產業，涉足電影、電視劇、藝人經紀、唱片、時尚等領域。

2016年11月16日，馮小剛導演、女演員范冰冰、華誼兄弟傳媒股份有限公司CEO王中磊，於北京出席華誼兄弟IMAX影院開幕儀式。（GettyImages）

2009年，華誼兄弟上市，成為A股市場第一家從事電影製作的公司。2000年至2015年，華誼兄弟產出了《集結號》、《風聲》、《老炮兒》、《畫皮2》等影史經典。

電影《集結號》。（網絡圖片）

電影《風聲》。（網絡圖片）

據《中國新聞網》報道，2014年前後是華誼兄弟的「黃金時期」，公司成立二十周年慶典邀請了成龍、徐克、劉德華、張國立、黃曉明、李冰冰、那英等明星參與，融資近36億，獲得阿里入股、騰訊增持。然而，在2018年，華誼兄弟遭遇「滑鐵盧」，上市後首度虧損，公司將其歸結為「重點電影項目的票房失利和商譽減值」。

左：華誼兄弟20周年慶典合照 右：4月24日華誼兄弟開盤大跌。（中國新聞網）

《逐玉》火爆也未能扭轉

《逐玉》劇照（微博@網劇逐玉）

據了解，近日熱播古偶劇《逐玉》的出品方浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司，由華誼兄弟持有約49%股權。據行業測算，《逐玉》總投資達4億元，總收益有望突破8億元，按持股比例計算，預計為華誼兄弟增加淨利潤約8000萬至1.5億元人民幣。然而，該劇仍難以扭轉華誼兄弟的整體財務。