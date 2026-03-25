狸想奇兵角色竟出自中國00後女畫師之手　未畢業已獲Pixar邀請

「世界破破爛爛，小動物縫縫補補。」這幾天，一群毛絨絨的動物正在社交媒體上爆紅。河狸梅寶乖張又俏皮，坐在岩石上，聽朋友仰着脖子怪叫——她來自彼思動畫（Pixar）的新作《狸想奇兵》（Hoppers）。毛髮蓬亂、門牙還有點不對稱，成為了無數表情包和Cosplay的首選。



該片爛番茄（Rotten Tomatoes）新鮮度93%，票房躋身2026全球前五，為近年略顯低迷的彼思動畫注入活水。

這隻紅遍全球的河狸形象，來自一位中國的00後新生代畫師——yogin幺了個菁（以下簡稱菁菁）。坐擁300多萬粉絲，菁菁擁有狂野卻獨具真實感的畫風，也是爆款IP「小狗蛇點點」的創作者；她高三才開始系統學畫，大二就收到彼思動畫的邀請，被認為有「開了掛的事業運」。

更多《狸想奇兵》劇照及「yogin幺了個菁」的作品▼▼▼

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不久前，外灘君與菁菁進行了對話。我發現，成就的背後，是一種更輕盈的心態——不將工作作為苦行，享受繪畫和創作本身。

做熱愛的事情，不需要堅持。 菁菁

大二結緣彼思動畫

《狸想奇兵》的主角梅寶，外表毛茸茸，內在卻湧動着叛逆衝動的英雄靈魂。她能用手機「綁架」市長，為摘除環境有害的裝置，也可以挺身而出，拯救動物們的家園。

梅寶本是19歲的人類女孩，因一次意外，意識被傳輸進了機械河狸體內。由此，她融入城市周邊的池塘，開啟了「人類卧底動物」的全新冒險。賦予這隻河狸最初靈魂的，是設計師菁菁的草圖。

考慮到她冒冒失失的性格，我又把門牙設計成了不對稱的形狀。

一個俏皮又勇敢的小河狸，就這樣躍然紙上。經過彼思動畫團隊3D建模、渲染與特效表演等環節，她最終變成銀幕上那個圓滾滾的身影。看到電影成片以後，菁菁有點震撼：

他們把我的東西還原得很好，很棒的美術風格。

2020年，北京電影學院讀大二的菁菁，收到一條陌生的推特私信。發件人那一欄，寫着彼思動畫動畫工作室。那時候，菁菁的原創漫畫《神煩鳥》剛剛破圈，微博話題閲讀量超3000萬，表情包發送量破千萬。古靈精怪的鸚鵡「底迪」和它的好朋友「湯湯」，讓越來越多人記住了這個畫風温暖又幽默的女孩。

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彼思動畫正在籌備新電影，需要一位新的角色設計師。他們看到了菁菁筆下的靈動鮮活的日常，這家始終追求角色生命力的動畫工作室，由此向她伸出橄欖枝。

菁菁一直很喜歡彼思動畫，尤其鍾愛《沖天救兵》（Up）。收到邀請的瞬間，她驚喜又意外，也有一絲擔憂：風格能否適應？不同語言如何交流？畢竟，當時的菁菁還沒有考四級，卻要開始用英語和對方溝通工作。然而，她並沒有花費太多時間自我懷疑：

他們既然來找我，肯定是因為我也有與眾不同的地方，他們也會容納我的一部分。

天馬行空做設計 怪誕又萌趣

除了梅寶之外，電影中的其他動物也各有特色。熱愛跳「廣場舞」的河狸王，用王冠遮蓋禿頂，內心也寬厚；呆呆河狸永遠情緒穩定，被吃掉也無所謂；大熊總是陰沉着臉，像揣着八百個心事。

研究人員化身的兔子和大鳥，眼神里總透着屬於成年人的疲憊和焦慮。動物國王們有的富態慵懶，有的優雅從容。還有為母親復仇的毛毛蟲王子，動作裏帶着與體型不符的決絕。這些形象，也都由菁菁設計。

和人類角色不同，動物角色沒法用衣服來表現性格，因此要在保持情緒感染力的同時，保留原本的特性，為此，菁菁翻閲了不少美國物種的資料。其中，菁菁最喜歡繪製的是蟲子族群。

導演提了個要求：昆蟲王子毛毛蟲「沒有眼睛」。菁菁便活用北美常見蝴蝶幼蟲身上的條紋結構，把它們畫成眉毛。肥嘟嘟的毛毛蟲擰着兩條眉毛，兇巴巴的，又有點怪誕的萌感。有觀眾看完驚呼：「這毛毛蟲又邪惡又胖，又可愛又叫人害怕！」

菁菁活用北美常見蝴蝶幼蟲身上的條紋結構，把它們畫成眉毛。（X@doodle_37）

合作中，團隊僅提供一些簡單的草圖與文字提示，示意角色關係或大致方向，從不給太細的限制。作為ENFP人格，菁菁天性熱愛自由，不喜歡被DDL之類的條條框框束縛。她坦言，這種工作方式反而讓她輕鬆許多。「一開始我不太確定他們想要什麼樣的風格，畫了好幾版梅寶。等到第一個角色通過以後，剩下的風格就心中有數了。」

關於接下來的合作，菁菁表示，這次還是主要停留在前期設計：

希望以後繼續努力，加入更加核心的環節裏去。

「一拍腦袋」學畫畫 我就是個大反派

從小，菁菁就是個泡在動畫和漫畫世界裏長大的孩子。從漫畫周刊到電視熒幕，她喜歡幽默詼諧的《烏龍院》，瘋狂荒誕的《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty），以及暗黑奇幻的《怪誕隨意門》（Coraline），來者不拒地吸收着各種風格的作品，讓這些養分在悄悄發酵。

激情和想象，更多時候只在我的內心獨自沸騰。 菁菁

到高三的時候，她決定系統學習繪畫。這個在許多人眼裏猶豫糾結，甚至需要謹慎考量的抉擇，對菁菁來說：「其實也沒什麼特別的，可能就是一拍腦門就這麼決定了。」

菁菁曾這樣形容自己：「比起活力四射的主角，我可能更像一個大反派。」這句話顯示出的，是她對個性的堅持，以及不願隨波逐流、敢於顛覆常規的勇氣。看似隨意的人生選擇，其實是為了忠於自己內心的節奏。

後來，菁菁考入了北京電影學院動畫學院，依然保持着天馬行空的創作方式。她擅長將不同的動物形象拼接在一起，那些靈動的姿態，許多來自她對家中寵物的細緻觀察。其中，最出圈的就是小狗蛇點點。這個曾在蛇年拿下麥當勞聯名，治癒百萬粉絲的形象，原型就是菁菁的寵物小蛇。

菁菁最出圈的IP是小狗蛇點點，牠的原型就是菁菁的寵物小蛇。（微博@yogin幺了個菁）

很多人對蛇心存畏懼，可在菁菁眼裏，「點點就是很可愛啊，很乖，像小狗一樣。」她常在微博上記錄點點的日常：為它慶祝生日，聖誕節時給它圍上小紅圍巾，拍下那些「沒什麼意義但很可愛」的小動作。

在這樣充滿愛意的注視下誕生的小狗蛇，身上既有蛇的怪趣靈動，又有小狗般的忠誠黏人，悄悄改變了不少人對蛇的刻板印象，成了他們心中「最可愛的小蛇」。眼下，菁菁正全心投入自己的原創動畫《魚缸之城》的創作。而點點的故事，也會作為一條支線出現其中。

談起對其他年輕創作者的寄語，菁菁想了想說：「要做自己熱愛的事情。」畫畫這些年，她很少感到需要靠毅力硬撐的時刻，「熱愛的東西，不用堅持。」