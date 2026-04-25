深圳超窄人行道寬僅0.7米居民稱「常被欄杆撞到」　官方急令整改

近期深圳龍華區觀瀾大道與環觀南路交界處的田貝小橋因行人路過於狹窄，備受關注。該路段慢行通道最窄處僅約0.7米，人車爭路險象橫生，當地居民叫苦連天，直指通行「很考驗技術，被欄杆撞過好幾次」。



有媒體曝光後，深圳相關部門迅速回應，表示將該點納入重點督辦事項，並明確改造時間表，今年8月將啟用「4.5米人行道 + 2.5米非機動車道」的全新通道。



深圳田貝小橋該處的慢行通道寬度僅約0.7米。（南方日報）

該處慢行通道寬度僅約0.7米，僅容一人一車勉強通過。（南方日報）

當地居民叫苦連天，直指通行「很考驗技術，被欄杆撞過好幾次」。（南方日報）

人行道最窄處僅0.7米 居民被迫闖機動車道

《南方日報》報道，田貝小橋建於1995年，全長僅7.1米，卻是周邊居民與非機動車通行的重要通道。然而，這條行人路卻狹窄得驚人，該處慢行通道寬度僅約0.7米，僅容一人一車勉強通過。當單車或電動車經過時，車身幾乎緊貼兩側欄杆，若遇對向來人，行人必須停車避讓，甚至排起隊伍等候。

「這是我走過最窄的路，真的很考驗技術。」「天天過這裏提心弔膽，被欄杆撞過好幾次。」「聽說要改造，好幾年了還沒動靜。」當地街坊怨聲載道。部分單車騎士為圖省事，索性鋌而走險繞行機動車道，與汽車擦身而過，場面令人心驚膽顫。

8月啟用「4.5米人行道 + 2.5米非機動車道」通道

經《南方日報》報道後，事後深圳市交通運輸局龍華管理局迅速回應指，田貝小橋已納入「觀瀾大道整體改造工程」，將由龍華區建築工務署負責實施拓寬。

龍華區建築工務署解釋，田貝小橋所處的點位處於地鐵4號線隧道、550KV高壓線、原水管、河道保護區迭加區域，需辦理多項審批並遷改多條管線。

該署指，現狀舊橋總寬僅為26.3米，受空間與管線限制，慢行通行條件不足。按照工程改造設計方案，西側將拼寬16.6米，東側拼寬21.6米；改造後總寬達64.5米，規劃設置12條機動車道（含渠化車道），並完善慢行系統。

目前設計和施工方案已確定，審批已完成，施工單位已於4月進場。5月初將啟動東側拼寬橋樑樁基施工。8月可率先完成最外側慢行通道，屆時將提供「4.5米行人路 + 2.5米非機動車道」的通道，解決過道狹窄的問題。