69歲癌父送癱瘓養女住養老院　臨死前安慰稱：做完手術就接你回家

江蘇徐州一名老人查出患有癌症，為了讓癱瘓十多年的養女劉女士在他治療期間得到照顧，老人將27歲的劉女士送到養老院。為安慰養女，老人稱「自己只是去做一個手術，治完病就去接她回家」。



但劉女士最終沒等到養父來接她。老人於1月3日因病重不幸去世。近日，劉女士將與養父的故事放上網引發熱，1月9日，民政部門已將劉女士列為「五保戶」，殘聯也為她安排了心理輔導。



據內媒報道，老人姓劉，現年69歲，是徐州市銅山區人，因癌症於今年1月3日去世。老人的養女今年27歲，2014年，她因車禍導致高位截癱，一直癱瘓在床。

劉女士在影片中表示，父親從醫院出院後，也住進了養老院，父親每天睡醒就過來找她。因為病情嚴重，父親已經吃不下東西，她照顧父親吃藥，餵鼻飼營養液，她覺得這次自己有用了。姑姑雖不識字，但每天跑來照顧父親，她恨自己沒有用幫不上忙，她想幫父親，救父親，可不知道怎樣做才行。

劉女士回憶，她出事以後，父親不捨得吃也不捨得穿，但還是給她買了電腦，雖然電腦很差，但還是陪她度過很多難熬的日子。去年7月，父親又送了她一台新電腦，這是家裡最值錢的東西，「家裡其他房間是破破爛爛的，只有我的房間貼了牆紙，裝了空調。爸爸總是撿別人的舊衣服穿，可從來沒少過她一件新衣服。」

劉女士說到，自己的父親是一個沒有文化不會表達但是特別疼她的老實人，把她送進養老院的時候，父親並不知道自己真實的病情，以為只是做個小手術。父親還安慰劉女士說，做完手術就帶她回家。

劉女士表示，父親一直以來的心願都是「他不在了，我能好好活著照顧自己」。她知道自己以後站不起來了，但是她還是想通過積極治療，「可以坐輪椅，能自理生活」。

在回憶完養父後，劉女士感性說道「你去了很遠的地方，遠到我要走完這一生才能和你相遇，那時候你一定不要食言，我等你來接我。」

徐州市殘聯工作人員介紹，劉女士殘疾以後就為其辦理了重度殘疾人生活補貼和護理補貼，也給了其辦理了低保。

2025年12月份，民政部門瞭解到劉女士和其父親的情況後，已將兩人列為「五保戶」。殘聯部門已經安排了一位心理輔導老師，在心理上關心劉女士。