醫院項目施工不合格　監理白天要求拆除整改　晚上即被打斷4肋骨

2025年6月3日晚，59歲監理郝先生因堅持要求施工方對不合格工程進行整改，在陝西咸陽武功縣中醫院建設項目地盤遭到毆打，導致多根肋骨骨折等多處損傷，經司法鑒定構成輕傷二級。郝先生近日表示，警方已刑事立案並抓獲兩名嫌疑人移送檢察院，但他對辦案結果存疑，稱實際打人者為3名陌生人，而非警方認定的兩名熟人。



陜西建工第六建設集團有限公司為武功縣中醫院建設項目的承建方。（大風新聞）

1966年出生的郝先生隸屬某監理公司，任該項目監理總監。項目由陜西建工第六建設集團有限公司（簡稱陜六建）承建，原計劃2025年5月完工，但已延期。該建築為8層主體結構。

2025年5月6日，監理人員發現主體7層砌體工程在未進行植筋拉拔試驗合格的情況下，已完成80%。根據建築規範，植筋（壓牆鋼筋及構造柱鋼筋）必須通過拉拔試驗，方可進行下一步砌牆工序。當日，第三方檢測公司對6至8層相關鋼筋進行現場拉拔試驗，結果顯示不符合質量要求。監理方隨即下發《監理通知單》，要求全部拆除重做。

《監理通知單》內容。（大風新聞）

白天開會要求必須整改 當晚即被打

5月24日，陜六建項目部回覆稱已整改完成，6至8層鋼筋全部拆除並重新植筋檢測合格。然而，郝先生指出，7層砌體工程實際未拆除重做。直到11月5日，施工方再次回覆稱7層砌體已全部拆除並經拉拔試驗合格。建築行業專業人士表示，二次結構雖不影響主體承重，但屬主體工程範疇，未經驗收合格即砌牆屬違規，若植筋不達標，可能導致構造牆開裂甚至坍塌，整改要求全部拆除重建合理。

郝先生表示，7層已砌牆，整改需全部拆除重做，觸及分包方利益。6月初仍未實質整改，6月3日監理會上，他再次要求陜六建必須整改7層砌體工程。當晚9點多，工區突然斷電。郝先生在宿舍樓道聽到有人喊「監理在哪」，開門後遭3名陌生男子拳打腳踢，頭、胸、腿部被猛踹，不到一分鐘暈厥。兩小時後醒來報警，於晚11時30分撥打110，隨後送醫住院。

郝先生身體多處損傷。（大風新聞）

出院診斷顯示郝先生多處損傷，包括肋骨骨折、左膝內側半月板III°撕裂、左膝關節交叉韌帶損傷、硬膜下血腫、頭皮血腫等。10月10日司法鑒定確認構成輕傷二級。警方最初以行政案件立案，後轉刑事案件。

司法鑒定確認構成輕傷二級。（大風新聞）

整改觸及分包方利益 涉案3人實際處理2人

郝先生懷疑事件有預謀，因事發時工區斷電並非電纜被剪，而是配電室被人拉閘；次日上午由項目部負責人馮某讓電工送電。電工孟某稱，當晚二次結構班組負責人張某蔓多次急電要求拉閘。住院期間，包工頭周某帶張某蔓到醫院看望，當面承認「是他叫人打的」。後周某、張某蔓向警方自首，警方抓獲二人並移送檢察院。

但郝先生質疑，打人者為3名陌生人，為何只抓兩名熟人？若為熟人，他報警時即可指認，為何需等自首？監理公司出具《情況說明》，認為這是因工作原因、有計劃、有預謀的故意傷害報復案，請求徹查主謀。

郝先生的住處。（大風新聞）

2026年1月初，內媒實地走訪地盤，發現門禁嚴格。周某稱自己帶人毆打郝先生，願道歉賠償。辦案民警表示已排查，無證據指向3名陌生人，郝先生未提供線索；三人案發後三四天主動交代，供述合理，周某「找人打的」意指自己帶另外兩人。武功縣檢察院知情人士稱，案件認定需綜合多方證據，整改涉及大質量問題，分包方不願整改是動機。

目前，案件已移送檢察院，郝先生持續向司法機關反映，盼徹查真相。作為即將退休的監理，他曾感慨：「我快60歲了，這可能是我退休前最後一個項目，又是民生工程，我得讓它保質保量地完工。」