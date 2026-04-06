《逐玉》張凌赫高鐵站遭瘋狂粉絲圍堵場面極混亂：不希望這樣見面

內地男星張凌赫因電視劇《逐玉》「武安侯」謝征一角爆紅，近日卻傳出他在高鐵站被大批私生飯（意指追蹤明星私生活的極端粉絲）及代拍包圍、推擠，更有人因此爆發爭執，場面一度混亂。不只工作室對此發表聲明，就連張凌赫也無奈發聲了。



張凌赫高鐵站遭包圍、貼臉跟拍 場面十分混亂

從網絡上傳出的畫面可見，張凌赫準備搭乘高鐵前往長沙錄製節目《開始推理吧》，大批私生飯及代拍舉著手機不斷推擠，甚至還有人在高鐵站內追逐，現場時不時還傳出尖叫聲，場面相當混亂。

+ 12

而張凌赫則戴著黑色口罩低頭一言不發，在工作人員的包圍之下移動，看起來相當疲憊。

工作室怒發聲明警告 張凌赫無奈發聲了：不喜歡這樣跟大家見面

對此，張凌赫工作室也在微博發表嚴正聲明，公開譴責圍堵、近距離拍攝，甚至是惡意擋路的行為已經擾亂公共秩序、無視公共安全，對於藝人及他人的安全造成了嚴重的影響，並表示堅決抵制類似行為。

張凌赫工作室及張凌赫個人微博：

聲明中強調，任何私生及代拍行為已超過法律及道德底線，絕非正常的支持行為，強烈呼籲粉絲理性追星，尊重藝人的個人空間及私隱，將焦點放在作品上，「任何喜愛都不應以犧牲公共安全與他人權益為代價。」工作室也警告，私生及代拍應立刻停止圍堵、跟拍及散播非公開行程的畫面，相關舉動已經違法，公司也將保留追究相關人員的法律權利。

而張凌赫本人則轉發了工作室聲明無奈說道，

請大家尊重公共秩序，把真正的支持放在安全的地方。十分不希望和大家以這樣的方式在非公開場合見面，謝謝大家。

延伸閱讀：《逐玉》結局遭閹割 張凌赫田曦薇40秒親密戲被刪 網怒轟輸盜版

+ 3

延伸閱讀：

老是打不到！打蚊子神招曝光 「雙手加1物」命中率100%

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】