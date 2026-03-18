深水埗特賣城職員麥當勞大戰母女　特賣城致歉：涉事員工停職處分

網上流傳影片，一名深水埗電子特賣城背心女職員，於欽州街和福華街交界一間麥當勞外，與另一女子大打出手，女子的女兒亦用背囊和環保袋加入戰團護母，其間受驚狂哭。不少網民看過影片後，斥責涉事特賣城女職員。深水埗電子特賣城今晚（18日）在facebook發帖，在4行聲明中3次致歉，稱已即時對涉事員工作出停職處分，並指會全力配合相關跟進事宜，亦會加強員工紀律培訓，以防止同類事件再次發生。



兩人大打出手。（okkelvin/threads影片截圖）

深水埗電子特賣城表示，對員工涉及街頭事件深感遺憾，「向相關人事（士）及公眾致以誠摯歉意」；又強調十分重視各方意見，對事件「造成的公眾不安深表歉意」。聲明最後以「謹此再次致歉」結尾。在相關帖文下，有網民留言表示，認為特賣城下令涉事職員停職是合理，但亦有人質疑應將涉事員工解僱；另有人應為是片中另一涉事女子插隊有錯在先，呼籲特賣城公道處理。

深水埗電子特賣城一名女員工，被拍攝到在一麥當勞外，與被指插隊的女子大打出手，特賣城在facebook發帖致歉。（深水埗電子特賣城fb截圖）

相關片段長約4分鐘，顯示欽州街和福華街交界麥當勞對開，兩名女子在行人路大打出手。穿連身裙女子當時已經有一隻鞋子飛脫，但她繼續和身穿黃色背心女子纏鬥，沒有理會站在一旁的女兒，背囊亦已跌在地上。

未幾，黃色背心女子扯住連身裙女的頭髮，並將她扯跌地上，眼鏡甩脫。連身裙女起身期間沒有理會另一隻鞋子同樣鬆脫，以及環保袋跌在地上，繼而上前還擊。對方質問：「排唔排隊呀？」，連身裙女一邊還手，一邊反駁「我排緊隊，兩母女喺度」，並將對方的「特賣城」背心扯脫。同行女兒則就地取材，用背囊和環保袋打向背心女。

連身裙女子倒地。（okkelvin/threads影片截圖）

其他途人、麥當勞職員和背心女子的特賣城同事先後走近，勸阻「唔好打架」，背心女開始停手。雖然女兒懷疑受驚過度嚎哭，但連身裙女沒有理會哭聲，反而繼續踢向背心女，並不停謾罵。背心女稱自己受傷，需要召救護車；連身裙女則要求報警，指控背心女先動手，並聲言麥當勞「有閉路電視」可以佐證。她隨之收拾散落地上的物件和穿回鞋子，影片便結束。

警方表示，昨日（17日）下午4時48分接獲一名41歲張姓女子報案稱，自己在欽州街78號一間食肆排隊，其間被一名60歲陳姓女子指控插隊。兩人爭執，有人報稱遭到襲擊。警員接報趕至，現場平靜，經調解後，兩人自願就事件和解，無人受傷亦無人被捕，警方將案件改列為「糾紛」處理。

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