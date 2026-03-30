有片｜兩男巴士站疑因排隊起衝突　旁觀者斥中年漢：打尖仲打人

今（29日）晚網上社交媒體流傳一段影片，上演巴士站「MMA」，片中兩名男子於九巴路線「234A」巴士站位置疑因排隊問題起衝突，期間兩人情緒激動，中年漢將一名青年男子壓在地上，又一度以手臂揑青年頸。其他候車乘客見狀上前阻止，將兩人分開，並表示報警處理，兩人最終送院治理。



根據帖子內文指，帖主稱片中中年漢搭車打尖，期間被青年出言責罵，其後有人動武，「阿伯（中年漢）一招太陽拳打中對方」，稱兩人「打得難分難解」。片段時長逾1分鐘，發生於荃灣西站的234A巴士站，片中可見青年一開始便遭中年漢壓地，雙方拉住對方衣物，一名旁觀男子見狀嘗試將兩人分開，勸指「唔好再打喇」，又叫雙方鬆手。

片中兩名男子於九巴「234A」巴士站位置疑因排隊問題起衝突，期間兩人情緒激動。（車神／車cam L（香港群組））

片中兩名男子於九巴「234A」巴士站位置疑因排隊問題起衝突，期間兩人情緒激動。（車神／車cam L（香港群組））

片中兩名男子於九巴「234A」巴士站位置疑因排隊問題起衝突，期間兩人情緒激動。（車神／車cam L（香港群組））

其他候車乘客見狀亦指「報警啦、打999」，之後兩人站起，其間青年及另一名女子斥責中年漢，指其「打尖仲打人」，青年之後質問對方「仲未打夠呀？」、「好X好打呀？」，又要求中年漢道歉「邊個打我先」，最後候車乘客則提議叫車站站長處理，片段便結束。

警方今（29日）晚上9時49分接獲荃灣西站巴士站有人報案，指兩名男子打架，事件中兩人被送往仁濟醫院治理，案件被列作「在公眾地方打鬥」處理。