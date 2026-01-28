有片│IKEA內地連關7店　清倉上演全武行　顧客為搶貨扭打成一團

瑞典家具巨頭IKEA因中國內地消費市場降溫及房地產復甦乏力，宣布將於2月2日同時關閉上海寶山、廣州番禺等7家門店，一口氣關掉近五分之一的內地門市。清倉大拍賣祭出3折超低價，卻意外在賣場內引爆搶購亂象，顧客為爭奪商品爆發肢體衝突。



IKEA內地賣場近日上演搶貨大戰，一名大叔一手緊抓白色推車，另一手伸向辦公椅，下一秒好幾人硬是把推車拉走，現場瞬間失控，爆發肢體衝突。有顧客激動表示，明明是自己拿著的東西，卻被人硬搶走。另一處則可見一台白色推車被三個人死死抓著不放，兩名婦人更為了搶貨扭打成一團。

清倉大拍賣一開跑，超過600件商品下殺到3折，立刻引爆瘋狂搶購潮。黑龍江門市一開門，守候已久的掃貨人潮就像百米衝刺般衝進賣場。結帳區更是另一場考驗，排隊人潮一路延伸，幾乎看不到盡頭。

有寧波市民表示，自己排了一個小時，結果顯示所有想要的東西都已經賣掉了，但賣場人工跟不上，許多樣品還沒貼上已售標示。另一名寧波市民也認為，等輪到自己時東西早就買不到了，繼續排隊已經沒有意義。

內媒分析，IKEA一口氣關掉內地近五分之一門市，背後關鍵是營收壓力沉重。內地房地產低迷，加上電商快速崛起，IKEA大陸市場2024財年下滑7.6%，2025財年跌幅再擴大0.9%。為了止血轉型，IKEA除了大規模閉店，也計畫未來兩年開設超過10家小型門市，試圖在消費寒冬中尋找生存空間。

