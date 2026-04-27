退伍軍人被賣豬仔徒手爬牆逃出　回國揭死裏逃生經歷仍頻發噩夢

撰文：林芷瑩
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廣東一名女大學生早前受「朋友」邀請前往泰國參加潑水節，下飛機後隨即被控制並轉賣至緬甸的三佛塔電詐園區，即使家屬支付20餘萬元人民幣贖金，對方仍未放人。
曾從該園區死裏逃生的退伍軍人楊磊（化名）揭露，三佛塔園區被稱為「KK園區 2.0」，地處偏僻且手段極其殘忍，「豬仔」被折磨、毆打是常事，逃跑機率微乎其微。從三佛塔園區回國後，他至今仍不斷發噩夢，「夢見自己在山裏跑啊，醒來之後一身汗」。

《界面新聞》報道，三佛塔園區位於緬甸與泰國交界處，位置偏僻。2023至2024年，中泰緬三方聯手打擊妙瓦底等電詐園區，許多犯罪團夥轉移到更隱蔽的邊境地，其中不少外國人湧入三佛塔鎮後修建房屋，疑用於從事賭博業。

三佛塔園區位於緬甸與泰國交界處。（影片截圖）

楊磊是退伍軍人，事發前在三亞做「私人訂製旅遊」。3月中旬，他獨自報名參加泰國的「野味團」，期間因車隊長走錯路，他們被當地武裝持槍抓獲，後來以每人2萬U（USDT 泰達幣；約14萬元人民幣）賣給緬甸一「蛇頭」，全車11人均被拉到三佛塔園區。

楊磊憶述，園區有一個大鐵門，四周圍是磚牆，新到的「豬仔」要參加詐騙培訓，更會每天挨打，但因為他身手好，他從沒被要求參加培訓，也沒有挨打，園區「領導」更勸他留下來「好好幹一年」。

楊磊（化名）成功逃出三佛塔園區。（影片截圖）

3月17日，園區「大佬」與楊磊談話，卻為他製造了逃跑機會。楊磊更獲許使用電話，他拿到手機後立即向國內警方報警。當晚，他從寢室後面的死角爬上約6米高的牆逃跑，「牆上有鐵絲網，但沒電」。因此前在部隊訓練過400米障礙，楊磊借助牆角的沙堆和幾塊木板一躍而起，「指頭剛好掛到牆沿，硬把自己給拽上去了」。

當晚近11時，穿洞洞鞋、短褲和背心的楊磊躍出牆外，雖然他距離邊境僅3公里，「但我不能往那邊跑，有崗哨，肯定跑不掉」。隨後2天，他翻越了園區附近的幾座山，逃生路上一直與國內警方保持聯絡。3月19日，由邊境順利進入泰國後，楊磊在中國駐泰王國大使館的幫助下得以回國。

楊磊出逃時穿著洞洞鞋和短褲。（界面新聞）
楊磊（化名）逃出時一直與國內警方保持聯絡。（微信）
楊磊（化名）逃出時一直與國內警方保持聯絡。（微信）

另有網傳消息稱，楊磊曾是摩托化步兵（徒步進行作戰的陸軍兵種），三佛塔園區偷襲反殺一個武裝看守人員後逃出。日間四處躲藏，晚上連夜狂奔，一直翻山越嶺跑到泰國境內。

回憶起被賣進園區的經歷，楊磊除了對自己逃生一事心有餘悸，也對一位被困園區的男生印象深刻。他提到，對方18歲被騙進園區，至今已待了5年，每年業績超過1000萬元，但每個月只獲准用手機向家人報平安，也從沒向家人寄錢，「幫人太黑了」。

楊磊表示，他當時所在的園區共有300多人，附近大約還有十多個類似的園區。在他看來，自己是在九死一生中撿回一條命。從三佛塔園區回國後，他至今仍頻繁發噩夢，「夢見自己在山裏跑啊，醒來之後一身汗」。

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