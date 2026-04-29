因垃圾起糾紛　深圳女謊稱疑男友偷食　僱人深夜破門衝入鄰居睡房

據《南方都市報》報道，深圳林女士和鄰居因垃圾擺放一事有積怨，對方深夜謊稱懷疑男友在對門偷情，僱人開鎖後衝入林女士家中與其打鬥。林女士報警後，該鄰居最終被判非法侵入住宅罪，有期徒刑7個月。



深圳市龍崗區某屋苑的鄭某和林女士因走廊垃圾問題長期有矛盾。2025年11月，林女士晚上下班後發現家門堆有垃圾，垃圾中的外賣單顯示的地址則是鄰居鄭某家。林女士遂寫下「請不要把垃圾丟在我家門口」貼在走廊。

次日，凌晨4時。鄭某飲酒後返回住處，看到字條後情緒激動，但敲擊林女士家的門無人回應。鄭某聯繫開鎖師傅稱懷疑男朋友在對門偷情，讓師傅上門開鎖。門鎖被打開後，鄭某進入林女士家中，並走入臥室將林女士驚醒，雙方發生爭執和肢體衝突。林女士報警後，當日下午鄭某接到派出所電話通知後主動投案。

示意圖。（AI生成）

近日，經廣東省深圳市龍崗區檢察院提起公訴，法院以非法侵入住宅罪判處被告人鄭某有期徒刑七個月。因開鎖師傅未核實業主信息即違規開鎖，公安機關對其進行了行政處罰。