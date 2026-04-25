奶茶袋也成收藏品？深圳人囤上千個紙袋　絕版款升值10倍

通勤高峰的深圳地鐵裏，最統一的通勤裝備不是什麼名牌包，而是五顏六色的奶茶袋。喜茶的銀色保温袋、瑞幸的聯名紙袋、奈雪的綠色包裝……放眼望去，車廂裏幾乎人手一個。在深圳打工人的語境裏，它們早就擁有了一個響亮的共同代號—— 「深圳市包」。



絕大多數人都覺得「深圳市包」留着裝飯盒、裝雨傘、當收納袋都挺好用。但在一些深圳人對奶茶袋的開發已經進入了next level —— 一門能換回真金白銀的生意。買奶茶白送的包裝袋，部分熱門聯名款在二手平台上能賣1-10元（人民幣，下同）不等，部分絕版款式甚至能賣到幾十元，成了實打實的硬通貨。

在深圳打工人的語境裏，奶茶袋又叫「深圳市包」。（小紅書＠momo）

想不到吧，很多人可能隨手扔進垃圾桶的袋子，有人靠它賺回了下午茶錢，有人甚至做成副業，賺了上千塊。在二手平台上搜索「奶茶袋」，就會看到另一個世界。幾百個賣家出售着各式各樣的包裝，喜茶、瑞幸、奈雪、霸王茶姬……市面上的茶飲品牌在這裏幾乎全能找到，門店附贈的保温袋、PVC透明袋甚至杯套都在流通。甚至有人整理出了二手平台熱門手提袋流通價格表：價格從五毛到三四十元不等，其中便包含了各個品牌的奶茶袋。

奶茶袋變二手網搶手貨 絕版袋更升值逾10倍▼▼▼

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多刷幾個賣家主頁會發現，這門看似不起眼的野生生意，還衍生出了幾個「細分賽道」。最常見的是清倉散戶，靠日常消費攢下大量的奶茶袋，十幾二十塊錢就能打包甩賣幾十上百個，主打量大管飽。

這一類的賣家大多隻是隨手上架，賣不賣得出去全看緣分。有賣家表示，掛了半年才等來一個買家，對方是覺得挺便宜，隨手買來裝貓砂的。

不過，一旦包裝袋擁有了相對出眾的實用性，就會催生出第二類精準收割的賣家。他們不貪多，死磕單品，甚至靠囤積絕版貨源賺錢。最典型的就是奈雪那款綠色保温袋。外表平平無奇，但用料紮實、自帶魔術貼，完美契合了打工人帶飯不漏水的剛需，一度被奉為「通勤的神」。

自去年官方停產後，這款「奶茶袋裏的天花板」直接成了絕版白月光。有人發帖「炫耀」自己囤了幾十個，評論區裏擠滿了排隊求購的打工人。曾經一兩塊就能到手的包裝，如今在二手市場的身價漲了10餘倍。但真正把物以稀為貴體現得淋漓盡致的，還得數各種聯名款。

有些賣家出售奶茶袋，想抵扣一些奶茶錢。（小紅書@XuLL）

當谷子經濟的風，吹進奶茶行業，專攻聯名款的賣家，應運而生。他們專盯各大茶飲的聯名首發，因為相比普通奶茶袋，與大IP聯名的定製奶茶袋，更受歡迎，溢價也更高。

例如之前霸王茶姬的哪吒聯名、瑞幸的瘋狂動物城（編按：優獸大都會）和鬼滅之刃聯名等等，掛上去之後，問價的人比普通款多得多。由於這些聯名款一般都是限時限量，買不到的人很自然就轉向了二手平台，一個小眾的市場就此誕生。

深圳人湯圓曾經就以30塊錢的高價，購入過一個只在海外上線的聯名款奶茶袋。「當時為了收藏，看到海外上新款，但國內沒有，在二手平台刷到有人代購，就上癮下單了，後來就恢復了理智，覺得還是自己弄來的更有意思。」作為一個奶茶袋的資深收集玩家，湯圓家裏雜物房堆了滿滿十幾箱，收藏上千個紙袋。有奈雪、喜茶、瑞幸打底，霸王茶姬、茉莉奶白、茶理宜世、庫迪、樂樂茶等等。

紙袋不值錢，沒有實際價值，就是提供情緒價值，值錢的是那份喜歡。

她也成功出售過紙袋，「有人問就出，花錢買的收錢，免費得的付郵送。現在為止，也就賣過茶理宜世、瑞幸、RAMA，1到25塊不等。」小丸子則以76元包郵的價格，賣過一些古早的奈雪和喜茶袋子。她笑稱：「正好清庫存，換來的錢，剛好又能再買幾杯奶茶。」

90後深圳女生寧寧，就是專攻聯名款的二手平台賣家。她在二手平台上專售瑞幸紙袋，兼賣杯套、塑料板，把這做成了實打實的副業。她的主頁像一個小型倉庫，2023年的茅台聯名、貓和老鼠，2024年的黑神話悟空、線條小狗、大話西遊，年份和系列標得清清楚楚。

據寧寧回憶，最早賣掉的一單是LABUBU跟瑞幸的聯名。那會兒她剛在二手平台賣東西不久，發現居然有人在賣奶茶袋，還真的賣掉了。

這也能賺錢？

她翻了翻抽屜裏攢的瑞幸袋子，抱着試試看的心態掛了上去。貼紙賣了10塊、杯套6塊、雙杯袋12塊，被同一個人拍走，總收入28塊。從那以後，寧寧開始追瑞幸的每一次聯名。

近一年最火的是鬼滅之刃和優獸大都會，這兩款掛上去問的人特別多。「電影上映那陣子，一天能有五六個人私信，都是問有沒有朱迪和阿力（Nick）的款。」那時候她手裏正好囤了不少，說起這事還帶着點小得意。

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在她的售出記錄裏，關於瑞幸聯名紙袋的訂單，前前後後賣了三十多單，總共收入一千多塊。她算了筆賬，平均一單三十來塊不算多，但都是喝出來的。

本來就要喝咖啡，袋子是順手留的，賣出去的錢等於把咖啡錢抵消掉一部分。

偶爾閒下來，她也會刷刷別的賣家，看看能不能撿漏到一些古早聯名款。看到有人把瑞幸2016年的老款紙袋掛出五百塊的高價，她咂咂嘴：「那會兒還沒開始喝，錯過了幾個億。」但要真掏幾百塊去買，她捨不得。唯一一次斥巨資，是花了20塊錢買進瑞幸與茅台聯名的紙袋。對她來說，這根本不是買包裝，更像是買入了一支看漲的理財產品，靜待以後升值，高價拋售。

在寧寧這裏，沒有一杯瑞幸是白喝的，二三十塊的咖啡錢，轉手靠一個紙袋回血。這種主打「雁過拔毛」的操作，可以說是把深圳人的搞錢DNA刻進了日常。

在二手平台賣紙袋，聽起來像白撿錢，袋子是喝出來的，掛上去就能賣。但真做起來，才發現沒那麼簡單。寧寧一開始也是順手攢，後來發現光靠順手根本不夠。想靠這個賺錢，怎麼大量收集才是真正的技術活。

想靠這個賺錢，怎麼大量收集才是真正的技術活。（申申百寶袋）

為了一次性儘可能多地獲取袋子，有時候，寧寧會拉上關係好的幾個同事一起點單：「今天喝瑞幸嗎？湊個單，我去門店拿，袋子歸我。」幾個同事點完，她幫忙下單，然後親自去門店取貨。最後咖啡和杯子留給同事，袋子她帶走。一來二去，同事也習慣了，有時候還會主動問她：「今天是不是又出新聯名了？要點不？」她管這叫「用同事的嘴，養自己的袋子」。畢竟點一單能收三四個袋子，比自己一杯杯喝效率高多了。

但對於很多熱門的聯名款而言，並不是想要就一定能順利拿得到。2024年黑神話悟空爆火那陣，瑞幸的聯名周邊被秒空，寧寧照常在手機下了單，但到門店時，愣是一個都沒搶到。後來她摸出門道了，想搶最新款，得找開門最早的店。「皇崗村廣場中庭那家瑞幸，早上7:30開門，比很多9:30才營業的門店早了整整兩小時。早兩小時就意味着能趕在第一波拿到袋子，等其他家開門時，我已經到手了。」

去年11月瘋狂動物城聯名上線，她又連着跑了五天，不僅集齊了朱迪、尼克、閃電三個版本的袋子，還順手收了幾個限量的刺繡冰箱貼和貼紙。「一星期囤二三十個，夠賣一陣子了。」

親自去門店取則是入行必須得知道的另外一個「潛規則」。對於硬核收集玩家而言，袋子的品相和價格直接掛鈎。小丸子為了拿到品相好的袋子，就絕不點外賣，「怕灑漏、怕磕碰、怕摺痕。只去門店自取，有時候還能順便多要一個全新的。」寧寧對此深以為然：「外賣送來的紙袋，要麼被訂書機封口，要麼被膠條粘住，品相立馬掉價。」

除了收集，在湯圓看來，買賣的打包過程也略顯麻煩。「尤其是紙袋，不能有摺痕，得先用塑料袋套好，再用紙板夾住，最後再套快遞袋。」如今，小丸子已經不怎麼收集了奶茶袋了，首要原因是奶茶喝了容易長胖、長痘，再者就是，不想被IP營銷綁着走，「追着各大飲品店的上新周期跑，很費精力。」如果說奶茶袋成為「深圳市包」，體現出了深圳人的務實。

那麼，把奶茶袋放上二手平台變現，何嘗不是務實精神的商業化進階呢？不得不說，這很深圳。社交媒體上有人調侃，這屆年輕人天天攢紙袋，簡直就是在收破爛。湯圓對此完全不介意。

一代人有一代人的破爛，反正我父母經常說我哈哈哈哈。

更何況，這一代人的「破爛」可比老一輩攢的紙殼值錢多了。

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