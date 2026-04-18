深圳女精英轉做維修女工　組團隊專接女客：修好燈火也撐起尊嚴

3月底，晚上6點半，深圳龍崗。暮色像一塊被機油浸染過的抹布，沉重地覆蓋在城中村錯綜複雜的電線上。



王雨辰和學徒土土準時出現在一棟自建房門口。她們穿着利落的黑色工裝馬甲，揹着沉重的雙肩包，手裏拉着裝滿電鑽、萬用表和各類零件的行李箱。為了幹活方便，她們還額外拎着一個水桶。

【延伸閲讀】52歲出道成超模 生於香港的Givenchy侄媳 以皺紋與雀斑定義審美（點擊放大瀏覽）

+ 14

上樓前，王雨辰先向樓下便利店老闆娘借了一把梯子。作為交換，她在店裏買了幾瓶飲料表達謝意，順手也給待會兒要見的客戶帶了一瓶。「伸手不打笑臉人，做我們這行，得先敲開人心的門。」她笑着說。

她們沒有急着衝上樓，而是在一樓大廳靜靜等待。王雨辰低聲交代學徒：

一定要在大門處等客戶下來接，不要突然出現在人家門口，這樣不會失禮，也不會嚇到獨居的女孩。

作為深圳目前少數的女性維修團隊之一，「禾苗女工」只有三個人，卻憑藉「只接女客戶」的硬標籤和細膩的服務，讓檔期處於爆滿狀態。

破舊的燈泡，與重建的生活

當晚，王雨辰團隊剛完成兩單高強度的上門維修，便匆匆趕往客戶曉夢的住處。曉夢因為加班晚到了一會兒，團隊就在樓下一家東北面館草草解決了晚餐。

今晚的任務是更換燈泡和深度清洗空調，難度不算大，王雨辰決定現場教學，讓學徒土土親手實踐。她提前徵求了曉夢的意見，對方很爽快：

沒事，只要能弄好，誰來都行。

那是間月租1800元（人民幣，下同）的小一房一廳，曉夢剛租下的空房。

推開門，那種「深漂」最熟悉的荒涼感撲面而來：昏暗的燈光搖搖欲墜，房東留下的一張滿是黃色污漬、邊緣開裂的厚重床墊，像是某種被遺棄的巨獸。除了那部積滿黑灰的舊空調，房間裏幾乎沒有任何生機。

曉夢曾對比過無數房子：1650元但終年不見陽光的「握手樓」暗房，格局詭異的隔斷間……最終，她在這套「格局還算方正」的房子前停下了腳。代價是，她得忍受隨時掉落的牆皮、裸露的電線和發黃的窗簾。

曉夢出租屋浴室的燈泡（更換前）。（深圳微時光提供）

王雨辰進門後的第一個動作不是拿工具，而是彎下腰。

「姐妹們，搭把手。」未等曉夢開口，她招呼徒弟，三個女人一擁而上，齊心協力將那張承載了無數前任租客汗跡的舊床墊拖出房門。當沉重的床架被移走，房間顯出了原本方正的輪廓，曉夢長舒了一口氣——原本她正發愁怎麼憑一己之力搬走這個「龐然大物」。

王雨辰拍掉手上的灰，架好梯子，利落地拉下總閘。她踩在梯子最高處，仰着頭，白色的石灰隨着螺絲釘的轉動「撲哧撲哧」往下掉，粘在她的睫毛縫和汗濕的額頭上。

剝線、接線、擰緊。整整十分鐘，她高舉的雙臂因為痠痛微微顫抖，直到將燈座穩穩地鎖進酥軟的天花板。每換好一盞燈，通電測試的那一刻，屋子裏都會響起女孩子們同步的驚歎：「哇，好亮！」

在新燈的照耀下，原本潮濕陰沉的屋子瞬間被驅散了寒意。曉夢臉上的緊繃消失了，那是生活即將步入正軌的信號。

曉夢出租屋浴室的燈泡（更換後）。（深圳微時光提供）

接下來的空調清洗更是一場「硬仗」。

老舊空調的擋板幾近報廢，排出的污水黑如墨汁。直到重新組裝完畢，曉夢終於放下心來：「終於不用擔心吹出來的風帶黴菌了。」

臨走前，王雨辰順手幫曉夢纏好了漏水龍頭的生料帶，還因為更換燈泡沒用電鑽打孔，主動減免了部分維修費。

我們不掙零件錢，只掙那份安心的工費。 王雨辰

從PPT到電鑽

在男性佔據絕對主導的維修行業，王雨辰和她的「禾苗女工」像是一道異類風景線。

在握住電鑽之前，王雨辰的手是用來翻看PPT和握精品咖啡杯的。百度、吉利、58同城，這串閃耀的名字曾是她的職業背景板。

整整十年，她在各個大型企業的品牌部裏穿梭，處理着百萬級的投放，操盤着複雜的品牌效應。但只有她自己知道，那是「心力為負」的十年。

【延伸閲讀】：買樓不靠家人男友 4個單身女生的置業路：我不需要誰來給我買（點擊放大瀏覽）

+ 24

「心力已經完全枯竭了，」王雨辰回憶道，「每天要花非常大的心思讓自己投入工作，非常疲憊。」大公司的考核指標像密不透風的網，讓她感到自己只是龐大機器裏的一顆損耗件。2025年的一場裁員，按下了她職業生涯的暫停鍵。她沒有急着重新投簡歷，而是回了東北老家。

從小她的動手能力就很強，在深圳租的房子自己動手翻新了三四遍，家電自己維修組裝。這次回到老家，看着房子漏水、起皮、牆面斑駁，她買了一桶漆，站在梯子上，親手翻新了父母的舊屋。

當乳膠漆覆蓋掉黴斑的那一刻，那種「世界在手下變乾淨」的確定感，徹底擊碎了她對格子間的留戀。她終於下定決心去做一直感興趣的工作，不再拘束於世俗定義上的「體面」。

王雨辰在拆卸舊燈泡。（深圳微時光提供）

回到深圳，她發現自己再也穿不上那件名為「精英」的長衫了。她花了500塊錢：一把200元的電鑽，一套300塊的基礎工具箱，一個裝滿夢想也裝滿現實的舊包。

她一邊拿家裏的電器做實踐，一邊在網上學習技能，擴大自己的服務範圍。這就是「禾苗女工」的全部起點。

「五年前我可能也脱不下來，」王雨辰坦言，眼神里透着清醒，

但現在的深圳，大家對藍領的看法變了。以前是看不起，現在客戶看到我們，會說『哇，你好勇敢』。

這種肯定不僅僅來自於客戶。王雨辰在社交平台上發帖接單、招聘，不少女孩子私信詢問能否加入團隊，也想成為一名女維修工。但學徒需通過王雨辰的面試，她想確定面試者是一時興起，還是真的對這一行感興趣，又是否真的適合這一行。

她會安排試工，給試工的面試者發當天的薪資。學徒可以完全零經驗，王雨辰手把手教導。學徒沒有薪資，但是包吃包喝，有的時候工作量大，王雨辰也會給她們發一些辛苦費。

學徒們從四面八方而來，尤其和王雨辰一樣，從「辦公室」出逃的人，越來越多。

王雨辰在教學徒土土。（深圳微時光提供）

學徒土土是個在深圳長大的女孩，大學畢業後順理成章地進了外貿公司。

土土的老闆有着「病態的控制慾」，甚至連土土染個頭發都要被當眾評價。受夠了這種事無鉅細的審視，以及外貿行業長時段的零反饋，土土選擇了離職，成了王雨辰的正式學徒。

單子滿的時候，土土每天都要長時間抬頭、彎腰、負重。由於肌肉長時間維持一個姿勢，收工時往往腰痠背痛得直不起身。收入也從外貿員的固定薪資變成了現在的幾乎0報酬。

但土土覺得，現在的睡眠比在外貿行業時踏實得多，雖然身體疲憊了，但是心裏卻輕鬆了，每完成一單，學到了新的維修技能，她的成就感便多一分。在她看來，這是一份代表女性影響力的工作。

她的黑色馬甲工服上，彆着一個用拼豆做成的「Girl Power」（女性力量）圖案。

學徒土土自己做的拼豆圖案。（深圳微時光提供）

那是一塊彩色的、帶着像素風格的俏皮圖案，隨着她擰螺絲、彎腰尋找漏水點的動作，那個圖案在黑色的布料上一晃一晃，像一個無聲的宣言。

Girl Power從來不是什麼大而空的口號，它具體到每一次螺絲刀在手心留下的勒痕，眼睛被灰塵刺痛卻不能鬆手的堅持，長時間抬頭頸椎的耐力，更具體到讓每一個女孩能在這個城市安心入睡。

孤島間的擺渡人

目前，「禾苗女工」已經服務了超過400個家庭，其中80%以上是獨居女性。

獨居女性群體在深圳巨大、龐雜。她們在寫字樓裏是乾脆利落的白領，卻常常在面對一個跳閘的空氣開關或一處深夜滲水的地漏時，感到手足無措。

【延伸閲讀】4位35歲+女性從零開始轉行 毅然離開原職業 大齡重新追尋理想（點擊放大瀏覽）

+ 13

女性無法自己動手維修，往往不是因為「手笨」，而是被一道道隱形的門檻擋在了門外。

首先是工具的缺失。大多數女孩家裏只有一把剪刀或一個贈送的小螺絲刀，面對需要衝擊鑽、萬用表或長梯的活計，即便想嘗試也是巧婦難為無米之炊。

其次是家電家裝零件的規格繁雜，分不清空開的安培數、分不清地漏的深淺水封。

即使她們想請人上門維修，時間和安全成了更現實的阻礙。深圳的打工人下班往往已是深夜，此時預約上門，面對一個陌生的男性師傅，那種獨處密閉空間的壓迫感，足以讓很多女孩寧願「湊合着過」。

王雨辰和她的團隊，成了這些獨居女孩在深圳最信任的「臨時室友」。這種信任並非憑空而來，而是建立在一種女性天然的共情與邊界感之上。

王雨辰與學徒。（深圳微時光提供）

在客戶孟孟找上王雨辰之前，她房間天花板上的主燈已經壞了整整半年。這半年裏，她不是沒想過修，而是不敢修。

她曾試着從平台上諮詢，不僅「上門費」貴，且清一色是男師傅。她曾硬着頭皮約過一位，對方為了夠到燈座，直接踩在了孟孟平時睡覺的床墊上。那一刻，孟孟感受到的不是即將迎接光明的喜悦，而是一種私人領地被強行闖入的侷促與恐慌。她匆忙付了錢請對方離開，此後的半年，她只靠一盞插電的小枱燈生活。

王雨辰上門那天，隨身帶着乾淨的鞋套。進屋後的第一件事，是招呼徒弟合力將床墊移開，並在梯子腿下墊好防護墊。

針對孟孟不懂耗材規格的難題，王雨辰提前在微信上發去鏈接，指導她買到最匹配、性價比最高的零件。這種尊重讓孟孟覺得，家裏不是闖進了一個陌生人，而是迎來了一位貼心的朋友。

女孩之間有一種天然的互助邏輯。

王雨辰感慨。在深圳這座鋼鐵森林裏，獨居女性像是一座座漂浮的孤島，而「禾苗女工」就像是連接島嶼的擺渡人。這種擺渡，不僅是技術上的修復，更是心理上的「修補」。王雨辰發現，很多女孩之所以找她，就是為了那份「深夜的確定性」。

她們可以約在晚上9點甚至10點，不用擔心安全隱患，不用在維修時緊緊握着手機防身。有些女孩在王雨辰維修時，會拉着她傾訴生活裏的瑣碎。王雨辰手裏的活不停，耳朵卻始終傾聽着。

「女孩之間有一種天然的互助邏輯。」王雨辰感慨。（深圳微時光提供）

這種「迴響」讓維修這份苦差事有了溫情。有些客戶知道王雨辰騎着電動車跨區跑單，會發來消息：「騎車慢點，不急」，也有人會在她收工時，往她兜裏塞一包零食或一瓶飲料。

王雨辰覺得，這種惜惜相惜的力量正在裂變。她計劃在深圳的每個區都至少培養一名學徒，擴大服務面，縮短為客戶服務的上門時間。

關於未來，她希望等團隊足夠壯大，她能分配出精力來招募一些單親媽媽，或者那些在40歲職場門檻前「消失」的女性，讓她們也能入門這份工作。

學徒在測試電鑽。（深圳微時光提供）

目前，深圳已出現了數個維修女工團隊，除了「禾苗」，還有「甄記」等，她們的服務範圍不僅限於換燈泡、清洗空調，還有家電清洗、傢俱安裝等，經常互相交流學習技能。

這些女性創始人之間並沒有傳統行業裏的爾虞我詐，她們會定期會面分享避坑經驗，商議開設免費的女性維修公益課，甚至在自己單子排不過來時，毫無保留地推給對方。

深圳這麼大，一個團隊是吃不下的。這不是競爭，是覺醒。

對於在大城市獨自打拼的女孩來說，這些維修女工團隊的扳手、螺絲刀，修好的是燈火，撐起的是尊嚴，而連接起來的，則是那份獨屬於女性之間的、温暖而堅韌的安全感。

【延伸閲讀】61歲香港初代名媛成帶貨女王 離婚後自行創業 工作令她更有尊嚴（點擊放大瀏覽）

+ 15

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】