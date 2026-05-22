山東兩家山姆新店開業遭偷吃熟食、飲料　門店：最近很多這種情況

近日，多名網友發布影片稱，在山東濟南、青島兩地新開業的山姆店內發現，有被食用過的熟食、飲料等商品被丟棄在購物區，疑似有人直接在店內將食品吃掉，相關影片引發熱議。



兩家山姆店的客服表示，已注意到這一情況，目前正在調查，後續會相應的處理措施。



貨架現吃剩的骨頭、喝完的飲料 網民批：零元購

有網民發帖稱，在青島山姆店內，售賣礦泉水的貨架上有一盒吃剩的熟食。（小紅書）

《極目新聞》報道，有網民發文稱，在青島山姆店內，售賣礦泉水的貨架上有一盒吃剩的熟食。圖片顯示，在貨架空餘位置，放置了一盒雞骨頭和使用過的紙巾手套。

該網民質疑：「沒到結賬區可以這樣吃？」，據網民稱，自己是5月15日開業當天看到的，「後續工作人員和我說是人太多了，管理不過來，的確存在疏忽。」

有定位青島山姆的影片顯示，一處擺放「高湯鮑汁鮑魚干貝粽」的貨架上出現了一提8瓶的青桔汁，其中一瓶已被取走，另一瓶已經空瓶。（極目新聞）

另有網民上傳的影片稱，在濟南山姆、青島山姆銷售區內，出現了被隨意丟棄、不屬於該區域的熟食和飲料，且有明顯被人食用過的痕跡。有定位青島山姆的影片顯示，一處擺放「高湯鮑汁鮑魚干貝粽」的貨架上出現了一提8瓶的青桔汁，其中一瓶已被取走，另一瓶已經空瓶。

相關影片迅速引發網民熱議。不少人批評「會員制超市還有這樣的客戶，真開了眼了」「像是在山姆吃起了自助餐」「零元購」，也有人認為山姆的管理太鬆散，表示「人手不夠就不要着急開業」。

門店：最近很多類似情況，將調查

5月21日，濟南山姆客服表示，最近出現了好多這類情況，已引起領導重視。該工作人員表示，目前正在調查中，後續會有相應的處理措施。青島山姆客服也表示，已記錄相關情況，「需要聯繫相關部門進一步核實。」

據悉，5月15日，山東濟南、青島兩地的山姆會員店「雙店同開」，吸引了大量市民前往購物。