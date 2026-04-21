山東115kg男子訂婚前入減肥營意外死亡　涉事機構：尚未開始訓練

內媒《極目新聞》報道，山東一名女子侯女士反映，其兄長侯先生為了訂婚時形象更好，於4月13日前往減肥訓練營，但卻在3日後被發現在宿舍床上離世。涉事機構表示，侯先生離世時還未正式開課訓練，希望家屬可以通過司法程序解決問題。



侯先生。（極目新聞）

為訂婚入減肥營 意外離世機構無人巡邏

侯女士介紹，侯先生今年33歲，之前體重有115千克，曾在泰安美萊減肥訓練營減肥成功後又反彈。因為馬上要和女友訂婚，侯先生為了形象更好一些，花費2760元（人民幣，下同），於4月13日再次入住該減肥營。

訓練營協議。（極目新聞）

據侯女士介紹，警方調取CCTV畫面顯示，4月15日，侯先生已經有兩餐沒吃了，房門整晚開着，燈也一直亮着。但從15日下午4點左右到16日上午9點，減肥營都無人監管巡邏。送醫後，醫生稱身體已經僵硬。

醫院病歷顯示，見到侯先生口邊有血跡，無大小便失禁。出於當地習俗，家屬已保存遺體，拒絕進行屍檢。侯女士認為，訓練營明顯疏於管理，卻不願承擔責任。

侯先生。（紅星新聞）

減肥營回應：尚未開始訓練

泰安美萊減肥訓練營負責人夏女士回應稱，侯先生離世時還未正式開課訓練。15日下午侯先生稱不舒服、排便困難，職員曾讓他即時就醫但被拒絕。4月16日上午9時左右，職員發現侯先生尚未起身，去查看後才發現出了事。

涉事訓練營。（極目新聞）

夏女士表示，希望可以通過屍檢確定死因。侯先生今年2月中旬至3月上旬接受過痔瘡手術，入營時曾出示電子體檢報告，並未發現異常。希望家屬可以通過正規司法程序解決問題。

泰安區市監局工作人員表示，賠償問題目前由訓練營所在地的泰山區省莊鎮鎮政府和政法部門在協調處理。省莊鎮政府負責綜治工作的人員表示，目前此事由轄區濱河派出所處理。