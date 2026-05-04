驗DNA揭3個孩子只有1個親生　山東男上電視節目哭訴戴綠帽12年

山東一名鍾姓男子近日在內地電視節目上眼泛淚光控訴，他在無意間翻看妻子手機後發現她頻繁向陌生男子發小兒子照片，於是他起了疑心，經DNA鑑定證實，除了9歲的二女兒外，11歲的大兒子與4歲的小兒子均非其骨肉。



山東一名鍾姓男子近日控訴，他在無意間翻看妻子手機後發現她頻繁向陌生男子發小兒子照片。（小莉幫忙）

經鑒定，除了9歲的二女兒外，11歲的大兒子與4歲的小兒子均非其骨肉。（小莉幫忙）

據河南廣播電視台節目《小莉幫忙》報道，鍾先生憶述稱，自己和妻子結婚十多年，他與妻子在一場婚禮認識，兩人當時分別是伴郎與伴娘。

鍾先生說，相識不久後，兩人很快確定關係，接著妻子就告訴她懷孕了，「2014年5月查出有了孩子」，7月兩人結婚。

婚後他與妻子感情美滿，2015年大兒子出生，2017年二女兒出生，2022年小兒子也來到了這個家。

鍾先生說，兩人一直很恩愛，一次偶然他看妻子聊天記錄，妻子與一名陌生男子來往甚密，更頻繁將4歲小兒子的照片發送給對方。更令他起疑的是，聊天記錄中妻子竟與對方商討「領回去」、「交學費」等事宜。

於是鍾先生起了疑心，當機立斷帶着兒女進行親子鑑定，當時妻子似乎心虛，曾瘋狂撥打100多個電話企圖阻撓。最終結果印證了鍾先生的猜想，除了9歲的二女兒外，11歲的大兒子與4歲的小兒子均非其骨肉。

經鑒定，除了9歲的二女兒外，11歲的大兒子與4歲的小兒子均非其骨肉。（小莉幫忙）

經鑒定，除了9歲的二女兒外，11歲的大兒子與4歲的小兒子均非其骨肉。（小莉幫忙）

目前鍾先生的妻子在得知真相後已離家出走。鍾先生明確表示，將會透過法律途徑起訴妻子，追回多年來為兩名非親生子女支付的撫養費用。