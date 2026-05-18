湖北荊州遇暴雨高鐵站變｢水簾洞｣　山東泰山景區暫停開放

綜合內媒報道，5月17日起，內地多地出現暴雨天氣，氣象專家提醒，未來一周降雨範圍廣，累計降水量較常年同期顯著偏多。湖北荊州遭遇極端暴雨城區內澇，荊州站也一度漏水成「水簾洞」，山東泰山景區也宣布暫停開放。



荊州站候車大廳漏水。（瀟湘晨報）

湖北荊州水浸。（百姓關注）

未來一周降水范圍廣

據《新華社》報道，中央氣象台預報，17日至20日，中國西北地區東部、華北、黃淮等地的部分地區有中到大雨或雷陣雨，局地有暴雨；江漢、江淮、江南中西部和北部、華南西部和南部及貴州和重慶等地的部分地區有大雨或暴雨，局地大暴雨。

21日至23日，江漢、黃淮西部、江淮、江南北部及貴州等地有中到大雨，局地暴雨或大暴雨；西北地區東部、華北及東北地區有小到中雨，局地大雨。

氣象專家提醒，未來一周，降雨範圍廣，累計降水量較常年同期顯著偏多，其中17日至19日華北、黃淮局部地區所下暴雨的降水量具有極端性。

湖北荊州水浸。（百姓關注）

湖北荊州「五停」 高鐵站變水簾洞

5月17日，有網民發帖稱荊州站候車大廳因極端暴雨漏水，變成「水簾洞」。荊州站派出所工作人員5月18日回應稱，目前已經沒有漏水，車站正常營運。該工作人員同時介紹，目前城區積水嚴重。

荊州站候車大廳漏水。（瀟湘晨報）

5月18日，湖北省荊州市防汛抗旱指揮部發佈通知，經研究，荊州市防指決定於5月18日7時啟動防汛三級應急響應，政府決定決定中心城區立即實施停工、停產、停業、停運、停課措施。

武漢也宣布，受暴雨影響，全市中小學、幼兒園今明兩天（5月18日-5月19日）暫停所有戶外及校外教學活動，部分區、校實行彈性上學制度。

山東泰山景區臨時關閉

5月17日，泰山景區宣布受強降雨影響臨時關閉，各遊覽線路暫停開放。據山東省氣象台消息，5月17日06時至18日06時，全省共有15市、103縣（市、區）、1341鄉鎮出現降水。

泰山景區。

五一當天，不少遊客夜爬泰山看升旗儀式。（極目新聞）

華北、黃淮等局地料將出現同期少見的強降雨

中央氣象台首席預報員張濤分析，此次南北方降雨有着不同特徵：華中以南地區降雨以對流性雷雨為主，具有明顯的分散性和突發性，局地雨強較大；北方地區以穩定性、均勻性的陰雨為主，但持續時間長，部分地區有大到暴雨；南北過渡地帶則既有對流性雷雨，也有穩定性陰雨，累計雨量較大。

值得注意的是，此次降雨過程不僅持續時間長，華北、黃淮等局地預計將出現同期少見的強降雨。