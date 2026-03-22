龍華汽車站停運：無數人到深圳第一站　盛載他和她刻骨銘心的回憶

3月10日，一則消息在深圳人朋友圈傳開：因轉型升級改造需要，龍華汽車站所有進站客車自2026年3月14日起暫停營運。2002年建成投用，到2026年暫別。這座24歲的車站，曾是無數人來深圳的第一站。



2014年最忙時，一天跑1900趟車，人山人海，保安忙到嗓子冒煙。到了2025年底，一天只剩50來號人，候車大廳空得能聽見回聲。高鐵通了，網約車多了，坐大巴的人越來越少。全國公路客運量掉了近七成，上千座車站關了門。龍華汽車站，終究要按下暫停鍵。社交平台上，有網友留言：

那就好好跟它說聲再見吧，畢竟是青春的回憶。

深圳龍華汽車站宣佈暫停營運▼▼▼

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於是，關於龍華汽車站的記憶，就這樣被輕輕翻開——有人在這裏送別初戀，眼淚流了一整夜；有人走出車站，就被深圳那陣濕熱的風撲了滿臉；有人第一次來深圳打工，站在路口，不知道該往哪走；還有喧譁的拉客聲、候車廳的泡麵味、滿載家當的塑料桶；以及第一次獨自遠行到深圳，心裏說不清的忐忑和期待。這些故事裏，有開始，有告別，有驚險，也有温暖。

初來深圳的第一站

龍華火車站，成為當時很多人抵達深圳的第一站。（深圳微時光授權使用）

那時候我們還年輕，揹着棉被，拖着行李箱，在車站出口張望。不知道路怎麼走，不知道工從哪裏打，只知道——深圳到了。

@深圳9527：初到深圳是在龍華汽車站下車，那時候車站還在龍華街上，人民路軍區路口那裏。印象裏周邊最高的樓是電信大廈和金龍華廣場。2004-2017，從龍華鎮到龍華區，有我的記憶。

@秋海棠：99年深圳第一站就是龍華汽車站啊，富士康有我流過的淚水和汗水，流水線上熱死了，邊幹活邊哭想家，都是回憶啊！

@佛系男孩：83年的我，16歲那一年第一次出門打工，去的就是深圳龍華汽車站。當時年齡不夠18歲，勞務介紹所的面試都進不去，人家直接就說一個小孩子怎麼出來打工？面試了好多公司都碰壁，沒有人敢招，待了一個多月錢也花完了，餓了好幾天！幸虧在龍華公園遇到一個山東老鄉，一聽口音是山東的，給買的吃的又給了回家的路費！一轉眼這麼多年過去了，現在我和我的山東老鄉這輩子的貴人和恩人成了忘年之交！

@小冬瓜：17年前，踏入社會的第一站就是這裏，跟同學一起去龍華進了富士康，當時沒有分到同一個園區，我們都是第一次出來工作，哭了好久。

@歲安：2009年我高考結束，第一次從家鄉出來，來深圳舅舅這裏玩一段時間，就是坐長途汽車到的龍華汽車站。那時候對於我們老家人來說，坐長途汽車去廣東是最便捷的交通方式。當時我在汽車站門口等了一個多小時我舅舅才來接我，我印象特別深，對於第一次出遠門的孩子來說，大城市的一切都讓我感到驚奇不已。如今已經在深圳工作11年，卻再也沒有去過一次龍華汽車站。

@joyy-lee：2016年正月，我帶着充滿好奇的腦袋和期待的心情，坐了20個多小時的大巴車來到深圳，第一站龍華汽車站，第二站富士康！我的青春啊！

@不蒸饅頭爭口氣：08年剛出來，打工第一站就是龍華汽車站，轉眼間已經19個年頭了。變化真的很大，從之前的人山人海車水馬龍，到現在的冷清，連人連車都幾乎看不到，當年在龍華的朋友，你們都還好嗎？

@小螞蟻：我的童年回憶，剛出來打工時，站在龍華汽車站門口，來到陌生的城市，不知道路在何方，也不知道工從哪裏打起。

@丁噶貓：當年我第一次來深圳就在那裏下的車。我坐着從廣州來的車從福民收費站下來就很快到龍華汽車站了。當年裏面還有三和人才市場，我還在那裏面找工作投簡歷。

@Marion：2013年來深圳的第二年坐大巴15個小時凌晨5點多到這裏下車，依然人山人海，轉眼來深圳14年了，年輕小夥熬成了大叔。

@浪跡天涯：06年，15歲的我一個人在龍華汽車站座車回漢川。沒有手機，沒有錢，在台階這裏徘徊了大概2個小時，車票還是別人幫我買的，現在快20年了。

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車站裏的愛情與離別

在愛情的旅途中，車站總是見證着無數情感的起落。有人在這裏等到過幸福，也有人弄丟了一生。那些擁抱、眼淚、轉身和回望，都被龍華汽車站悄悄記住了。

@流金歲月：2003年在龍華車站等了三個小時的女朋友都沒出現，最後我流着淚離開了這個傷心的地方，回到中山躲在家裏哭了兩天，這就是我的初戀。

@冉：以前在觀瀾富士康上班，不忙了就去龍華富士康幫忙，2015年就在龍華車站坐車，第一次去老婆的城市，四百多公里，今年是十周年，中途雖然有吵鬧，不過我們依然在一起，現在我還在深圳的各個角落為兩鬥米奔波。

@aaron：當年在龍華汽車站送女朋友坐長途車回老家，雖有依依不捨，但意味這一別也就分手了。上車前把日記本給她，漫步在車站裏茫茫人海中，突然有個人在背後抱着我，哭着說，我不走了。

@洋葱頭守村人：2014.2.28，我最後一眼見到她，就在龍華車站，此生怕是在不能相見了。

@Luke：08年，大學每個周末都從廣州坐大巴到龍華車站見女朋友。每每在車站相見的激動，在車站離別的不捨，現如今女友變成了妻子，龍華車站和車站這條路見證了我們從青澀相戀，到餘生相伴！

@Mister吳：08年，龍華汽車站旁邊有個超市叫好又平超市，我在那裏上了兩年班，還認識了初戀，後來在車站把初戀送上車，晚上坐在車站廣場哭得稀里嘩啦的。

@時光中飛舞：2013年，我在佛山，某一天，我偷偷乘坐了佛山到龍華汽車站的大巴，再轉公交，直接閃現在對象面前，對方驚呆了!（現在有兩個孩子了哈哈哈）

@牛奶咖啡：2006年是我第一次去見相親的男朋友，就在龍華汽車站，男朋友當時在共和那邊的部隊，出來一趟很不容易。

這座城市不會為某個人停留，但總有人會為它停留。（深圳微時光授權使用）

那些打拼的日子

15元一天的牀位，二樓的人才市場，擠到轉不動身的971路公交。生存的壓力和奮鬥的念想，在這裏交織成最初的深圳底色。

@風雨趕路人：2009年至2014年，每天開着西部公汽971公交車，停靠龍華汽車站四次。當時，971線司機個個都是飛車手，觀瀾汽車站，清湖路口和龍華汽車站這三個地方就堵的懷疑人生，按趟次計算工資，時間就是金錢。

@三江德財汽修：08年~12年在龍華汽車站裏面上三年的班，飯堂就在最上面一層，太熟悉不過了。

@魯卡利歐Luka：在深圳這麼多年，第一次走到來深圳龍華汽車站，親眼見識到了日結人力中心，還有很多幾塊錢的盒飯，15一天的住宿。深圳有高高在上的白領，也有很多幹一天玩三天的老哥。

@迷鹿198：想當年我花了30塊錢，在龍華汽車站二樓的龍觀人才市場找了份工作，在這裏面試去華為做普工。

生存的壓力和奮鬥的念想，在這裏交織成最初的深圳底色。（深圳微時光授權使用）

@紅塵憂傷：七年前在深圳龍華汽車站面試工作，當時住15一天的房間，想象以後做生意發達的樣子，浮想聯翩。

@知足是福：在龍華汽車站二樓人才市場找過工作，在龍華金盈新村待了三年，石岩億和待了兩年。那時候很喜歡逛龍華街道的天虹商場、華潤萬家、大潤發、新一佳百貨......

@香菜泡飯：15年，我的深漂第1站就在龍華汽車站，上班兩年就回家了，每天人山人海的場景，好不熱鬧。

@雲落山野：二十多年前去深圳，從樟木頭就下火車了，坐了三四個小時的小巴車到了龍華，應該是龍華的牛地鋪村，在龍華找了第一個工作，幹了五六天就辭職，從龍華汽車站坐車去了光明農場的榮和五金廠，在榮和三四個月，後來去了公明樓村的雲林塑膠有限公司，在深圳的時候去過石岩，沙井，南山蛇口。蛇口是我一輩子都不會忘記的地方，就在蛇口和未婚妻分手了，從此以後就再沒去過蛇口，青春留在了深圳。

三和、帝龍城、9號檢票口

帝龍城、三和人才市場、9號檢票口、廣場上的拉客聲……這些名字和畫面，拼湊出了龍華汽車站獨有的煙火氣。

@At1986：剛來深圳的時候，就是在龍華汽車站坐車回家。現在一晃十幾年過去了，這裏變化還是挺大的。周圍多了很多商業的地方。到處的門店看起來，還是缺乏人氣。

@玲玲雨：我見證了龍華汽車站從龍華市場對面搬到清湖，2000年真的是人多車多，旁邊還有帝龍城。

@江南翠竹：龍華汽車站，我初來深圳的時候，在龍華中學右手邊；後來，在龍華菜市場對面（人民路與龍觀路交叉點）；現在，在玉翠新村前面（龍觀路與清泉路交叉點）。

@小杰傑：第一次從家鄉出去就是龍華汽車站那裏，蒂龍城、天龍、卡浦酒吧，青春全在那裏了，呆了八年。

這座車站附近的事物，引發了一些人對青春的追憶。（深圳微時光授權使用）

@卓漢水：零六年的時候，我就在龍華汽車站隔壁的帝龍舞廳做燒烤，那時候很亂，三和人力市場，金洲賓館，金月光，金海灣水療這些店還在嗎？

@用戶3971585361461：二樓是龍觀人才市場，以前去招聘過。還有龍華公園的小孩強賣玫瑰花是一大特色，專門挑小情侶，不買就抓着衣服不放，每一個小孩背後都有一個大人躲在後面控制。

@東方紅6541：龍華汽車站是我深圳打工的老地方了，M624公交車也經過這裏，龍華人民醫院，明珠花園，大浪路口，天虹商場......

@淺藍無憂：在龍華汽車站附近的玉翠新村住了十年，當年就是看中離汽車站和地鐵站近，去哪裏坐車都方便。

@代號龍：好多年前在龍華汽車站後面住幾年，今年又來到這邊，今天專門過去看了一下，變化太大了，之前後面房子全部拆了，重新蓋的。

記憶深刻的瞬間

這些零碎的瞬間，是他們對龍華汽車站最深的記憶。（深圳微時光授權使用）

有人在這裏擠得衣服濕透，有人在這裏被偷過手機，有人在這裏被騙過錢，也有人只是差了一分鐘，就錯過了一輛車。這些零碎的瞬間，是他們對龍華汽車站最深的記憶。

@獨孤江寒：15年國慶來過這裏，在裏面爆滿，擠了一個小時才上車，衣服濕透了，想不到倒閉了。

@晴兒雲朵：前些年再進龍華汽車站，站還是熟悉的混亂。尤其是那個9號檢票口，簡直是大型大型大型「迷魂陣」，去四川的、湖南的、江西的全混在一起，連個指示牌都沒有。唉，無語！

@Ssss-Vic：2019年那個清晨，特別水逆。早上起牀把眼鏡壓壞了，湊合修好趕着去龍華汽車站坐車。08:45 的車，08:48 抵達，結果一向愛遲到的龍華站，竟然在我唯一遲到時準點開走了。眼睜睜看着車影，改簽到了三小時後。後來，我回家都提前一個星期買高鐵票了。

@泡菜²⁰²⁶：2006年到深圳的第一站，我在車站下面的快餐店被換了假錢，不過我發現了壯着膽子找人家換了回來。

這些零碎的瞬間，是他們對龍華汽車站最深的記憶。（深圳微時光授權使用）

@午睡乖乖：本來十五分鐘的路，現在非得一個小時，龍華汽車站門口導航早上天天死亡紅色線。到處挖路，高峰期各種異地牌，各種電動車。想死，天天遲到！

@嚕嚕嚕：唉，在深圳六年多了開始在龍華汽車站坐車回家，後面他沒有我們家的車了，我就坐高鐵了，再然後，高鐵買不到票就去坐一些私人承包的大巴才能回家。

@少年時光：龍華汽車站沒有直達柳州的大巴，每次過年最後都跑去北站坐高鐵，轉好多趟，累死了。

@楊檸檬：從富士康坐公交車去龍華汽車站，在車上手機被偷了，那時候還在用諾基亞。

這些零碎的瞬間，是他們對龍華汽車站最深的記憶。（深圳微時光授權使用）

@李先生（帶你跑山）：07年最難的時候在車站裏呆了好幾晚，那時候提着桶子擰着被子，半夜跑網吧都沒地方躺，不開個電腦還會被網管驅趕。

@林哈哈：永遠記得龍華汽車站！09年在旁邊的電話亭打了一個電話，剛開始給的硬幣，老闆說不能給硬幣，就給了一張100元，然後老闆接過後放了一下抽屜的動作，拿出來說是假的。後面我去吃飯的時候，餐廳的老闆說是假鈔，我才才反應過來被騙了， 當時剛出社會，真的什麼也不懂！

@嘻嘻又哈哈：當年剛走出龍華汽車站，兩家中介圍着我，要介紹我去所謂妹子多的工廠打螺絲，這兩個中介因為我差點打起來！

@浮華散盡歸自然：2025年，我從剛剛停穩的公交車襲來，還沒站定就有人迎面問我是不是要住宿，抬頭一看：一個胸前舉着寫有「15元、25元住宿」的婦女在向我吆喝。咦，什麼鬼，怎麼會有人在公交車站台攬生意？細細一看才知道，我下車的地方是龍華汽車站公交站，也是附近是各種勞務派遣公司的集駐地。

那些提着行李箱在此張望的少男少女，如今散落在城市的各個角落。（深圳微時光授權使用）

龍華汽車站，不只是一個車站。它是無數人來深圳的第一站，也是很多人離開深圳的最後一站。那些提着行李箱在此張望的少男少女，如今散落在城市的各個角落。有人成了大叔，有人回了老家，有人還在為兩斗米奔波。

這些故事裏，有開始，有告別，有驚險，也有温暖。3月14日之後，這裏將圍合起來，進入改造升級的下一階段。未來它會變成什麼樣子，我們還不知道。但那些年在這裏等過的人、送過的別、流過的淚、笑過的瞬間，都已經留在了記憶裏。

車站會變，故事還在。再見，龍華汽車站。再見，來時的路。再見，青春。

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