深圳4大水庫風景宜人　環湖綠道看山水美景　超大草坪吹風超療愈

在深圳待久了，心裏都裝着幾個「禁地」。比如那些圍着鐵絲網的大水庫，明明就在那兒，卻始終沒法靠近。



西麗水庫，就是其中之一。偶爾坐飛機，透過窗戶能隱隱約約看到一片亮晃晃的水面，想着什麼時候能走近看看，但一直沒找着門。哪怕去年貫通了環西麗湖綠道，也不足以窺見其全貌。

「說是環湖，其實整條碧道基本上看不到湖.......」

不過盼了好多年，這扇門終於開了。西麗水庫，正式開放！

1. 西麗水庫開放了：環湖綠道，終見湖

說起來挺有意思，西麗水庫的大壩最早其實是能上的。八十年代西麗湖度假村火的時候，不少人上去拍過照。後來因為是一級水源保護區，周邊圍上了鐵絲網，徹底不讓進了。

今年春節期間，西麗水庫作為公共遊玩區域首次開放。是的，不用鑽林子翻欄杆，直接從西麗水庫管理處的大門走進去就行。等了幾十年才開的門，確實值得好好逛。

西麗水庫的大壩不長，溜達一趟半小時。北邊是水庫全貌，湖水在眼前鋪開，看得人心裏也跟着敞亮。跟看海不一樣，海是望不到頭，這兒是山水都收在眼裏，有邊有沿。天氣好的時候，能看清遠處陽台山的山脊線，一道一道的，襯在水面上頭。

扭頭往南邊看，畫風一轉。留仙洞總部基地的高樓挨挨擠擠，玻璃幕牆反着光，跟眼前的綠水青山就隔一道壩。鋼筋水泥和自然環境挨這麼近，有點魔幻，也有點深圳特色。

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水庫大壩下有深圳足球俱樂部的訓練基地，據說深足球員有時在那踢球，邊上還有籃球場。周邊有大片草坪和長椅，走兩步就能坐下歇着，不用跟人搶位置。

現在最方便的，是大壩東西兩頭都接上了環西麗湖綠道。從沙河西路或者西麗湖路的入口都能進水庫，一路走到大壩上，不用走回頭路。不得不說一句，環湖綠道終於能真真切切地望見湖面了！

西麗水庫

交通方式：地鐵7號線西麗湖B口，步行十分鐘抵達

開放時間：每日6:00-21:00，無需預約

注意事項：

1. 本區域位於水源一級保護區，禁止捕撈、垂釣、游泳、搭建帳篷/天幕以及攜帶寵物；

2. 請勿攀爬水庫水利設施；社會車輛(含自行車)不允許進入



2. 梅林水庫：福田打工人的後花園

在市區這一眾開放的水庫裏，梅林水庫算人氣最旺的一個。1994年建成，2003年對外開放，是福田這片最早能讓人上去撒歡的水庫。周邊配套成熟，下公交、出地鐵走幾步就能到，想買瓶水或者找個坐處都方便。

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但真正懂的人都知道，梅林水庫的精華其實是那片大草坪。趕上天氣好的時候，看着就跟漫畫裏走出來的一樣，往那兒一坐，迎着微風，十分舒坦。坐在堤壩邊上，望着鋪滿斜坡的綠草，遠處是福田CBD的高樓大廈。

只要在長椅上坐半個鐘頭，就能暫時躲開手機裏那些工作消息。這種一半自然，一半樓群的對比，成為了不少福田打工人的精神避難所。

想挪挪腿，周邊也有現成的路線可以挑。順着水庫綠道一路穿到長嶺陂，路線輕鬆。想費點腿腳，往西上塘朗山，往東接銀湖山，夠走個大半天的。

梅林水庫

交通方式：地鐵9號線下梅林站D口出，步行10分鐘抵達

開放時間：水庫大壩區域，每天6:00-21:30；周邊綠道全天開放，隨時能走



3. 深圳水庫：梧桐山下的湖光山色

提到深圳的水庫風光，少不了深圳水庫這一站。這裏的風景，像是從宮崎駿動畫裏走出來的。天藍得透亮，雲飄得自在，大壩斜坡上的草齊齊整整，遠遠看去像鋪了層綠毯子，安安靜靜地鋪在那兒。

不過得先說清楚，這個水庫跟西麗湖不一樣，大壩只開了一小截，而且只有工作日早晚和周六日能進，也不能下到草坪上。想去的話掐好時間，別跑空。

順着大壩往前走，抬眼就能看見湖光塔。這是環深圳水庫綠道的核心建築，高19.5米，鋼架和金屬網搭出通透的造型，遠遠看着像浮在半空。塔外繞着雙螺旋步道，慢慢走上去，每繞一圈，眼前的風景就換一副模樣。站到頂上之後才發現，這地方選得真好。

東邊是水庫水面，太陽底下波光晃眼；西邊是城區高樓，玻璃幕牆一片一片地反着光；低頭看，綠道彎彎繞繞纏在山腳。水、山、城，都在眼裏收着。

深圳水庫

交通方式：地鐵5號線怡景站C出口，步行20分鐘至東湖公園紅樓

開放時間：

深圳水庫堤壩：工作日 06:00-09:00，18:00~21:00；

周末節假日 06:00-21:00；

湖光塔：08:30-21:00



4. 鐵崗水庫，終於能上去走了

鐵崗水庫作為寶安人心中的大水缸，以前只能坐飛機或去尖崗山上看。自打去年開放，現在總算能站上去走走了。

天晴時，水面亮得晃眼，像面大鏡子把天和雲都收進去。站在壩上，涼絲絲的風從水面上吹來，看着遠處的山影。心曠神怡，真有那麼點意思。對住在寶安的人來說，就跟家門口多了個後花園似的。

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順着鐵崗水庫西門往下走，就是西鄉河。曾經髒亂的河道修成了碧道，水清得很，能看見底下的石頭。有人在河邊釣魚，有人遛狗，還有家長帶着娃在水淺的地方摸螺螄。沿着河慢行，涼快，也比大壩上熱鬧些。

鐵崗水庫

交通方式：地鐵12號線到寶田A出口，步行大約10分鐘抵達水庫東門

自駕：導航「桃花源科技生態園停車場」

開放時間：06:00-21:00



在深圳，想找個能看山看水、又不用人擠人的地方，其實沒那麼難。這四個水庫，有的剛開門，有的開了二十年。

西麗湖能看山水和寫字樓同框，梅林有片大草坪讓人發呆，深圳水庫能登塔看景，鐵崗連着河能摸魚。不管去哪個，往壩上一站，風吹來時會發現，深圳最鬆弛的那一面，就藏在這些曾經進不來的水邊。

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