內地2026高考人數1290萬　暴減45萬連跌兩年　專家：每條路都在捲

2026年全國普通高考於6月7日開始。內地教育部於今日（3日）公布2026年高考報名人數，今年全國高考報名人數為1290萬人，比2025年的1335萬人減少45萬人。這是自2017年以來，內地高考報名人數連續兩年錄得下跌，其中2025年成為高考人數的「拐點」。有教育專家分析指出，人數下降並非競爭消失，而是競爭形態正在轉變，從過去全民擠「獨木橋」，變成「多條路但每條路都在捲（內捲）」。



查找過去數據顯示，內地高考報名人數在2008年達到歷史最高峰1050萬人之後曾逐漸回落，直至2014年止跌，隨後連續10年增長。其中2022年新增報名人數115萬，2023年人數達1291萬人，創下當時的歷史新高，出現新高峰。

然而，這股長勢在2025年出現轉折。教育部數據，2025年全國高考報名人數為1335萬人，比2024年的1342萬人減少7萬人，出現小幅回落，成為2017年以來高考報名人數首次減少的「拐點」。及至今年，報名人數進一步下滑至1290萬人，跌幅擴大至45萬人。

衡水二中的學生正在備戰高考。（資料圖片）

專家分析人數下降3大主因

據《上觀新聞》報道，對於高考人數持續下降，21世紀教育研究院院長熊丙奇分析，主要原因有三點，包括適齡的普高畢業生和中職畢業生在減少，減少10多萬人。

其次，職業教育貫通培養的人數增加。熊丙奇解釋，貫通培養模式就是不參加高考，直接從中職貫通到高職或本科段讀書。「這一批學生在2023年、2024年約60萬人，而且2025年、2026年這個數據還在進一步增加，這實際上進一步導致了高考報名人數下降。」

第三，高考復讀人數在下降。推進新高考改革之後，淡化了一本、二本、三本的標籤，這在一定程度上減少了部分高考復讀需求。

同濟大學教育政策研究中心主任張端鴻亦分析指出，復讀生收縮主要原因兩個方面，一方面高考命題改革增強開放性和靈活性，讓習慣機械刷題的復讀生風險加大；另一方面，多地公辦學校不再招收復讀生，民辦復讀學費高企，也勸退了一部分人。

高考安檢。（新華網）

職業教育大擴容 升學路不再單一

近年來，內地逐漸重視職業教育，中職、高職升入本科院校的通道不斷拓寬，亦成為影響高考人數的因素之一。2022年新修訂的《職業教育法》首次明確職業教育與普通教育具有同等重要地位。這一政策或促使部分學生選擇職業教育路徑，從而在一定程度上影響普通高考的報名人數。

此外，近年來，出國留學成為很多內地經濟條件較好家庭的選擇，分流了一部分原本可能參加高考的學生。選擇出國留學的高中畢業生比例有所上升，尤其是在一線城市和沿海發達地區。教育部2026年公布的數據顯示，2025年中國留學生回國人數較2024年增加4.06萬人，較2023年增加12萬人。

中國留學生在美數量位居第一，圖為2019年哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生團體。（新華社）

雖然高考人數減少，但同濟大學教育政策研究中心主任張端鴻認為，高考人數的下降不是競爭消失的信號，而是競爭形態在變，從全民擠「獨木橋」變成「多條路但每條路都在捲」。

「表面上，高考錄取率在提高，但高分段的競爭還是激烈的。」熊丙奇亦分析，總體高考錄取率現在已經達到85%，進大學已經變得相對容易；但很多學生可能為了進更好的大學而展開競爭。「所以說頭部高校競爭其實還是激烈的。」