5家庭內蒙古露營突遇山洪　10人遇難2失聯　獲救19歲女剛結束高考

內蒙古近期突發山洪，導致正在露營的13人被沖走，引發關注。據內蒙古自治區巴彥淖爾市應急管理部門消息，截至17日17時20分，內蒙古巴彥淖爾市烏拉特後旗山洪已致10名野外露營人員遇難，尚有2人失聯。目前1人獲救。



據央視新聞8月18日報道，8月16日22時左右，內蒙古巴彥淖爾市烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝突發山洪，造成野外露營的13人失聯。

根據獲救人員口述，其一行13人駕駛4輛車在烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝下遊露營時，突發山洪將人員和車輛沖走。這13名遇險者來自5個家庭，其中男性8人、女性5人。

據報道，事發地並非景點，系遊客自發野外露營。其中獲救的1名人員為19歲女性，剛剛結束高考，目前生命體征穩定，在醫院康復。

目前河道還有流水。

災害發生後，當地組織700余人攜帶機械設備沿著事發山洪溝道及下遊周邊展開「地氈式」搜救。截至昨晚，在烏蓋蘇木的山溝里，搜救隊員們仍在泥濘中艱難跋涉，很多大型機械正在緊張作業，搜救失聯人員。

目前，洪水已基本退去，救援人員正抓緊時間排水。原本平整的地面被洪水沖刷後，到處是縱橫交錯的車轍痕跡和厚厚的淤泥，淤泥上能看到車輛殘骸和掉落的輪胎。

山洪過去後可見有大量車轍印。（新華社）

8月16日至17日，巴彥淖爾市遭遇強降雨，最大降雨量201.4毫米，最大小時雨強57.2毫米，強降水引發當地多條溝口發生山洪。目前巴彥淖爾市已啟動防汛三級應急響應、暴雨氣象災害Ⅲ級應急響應和自然災害救助Ⅲ級應急響應。

據氣象部門預測，近期當地依然存在強對流天氣，各級各部門正在密切關注雨情水情變化，全力做好失聯人員搜救工作，同時全面排查整治全市山洪溝、尾礦庫、水庫、蓄滯洪區、在建水利工程等安全隱患。