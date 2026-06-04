耗資逾500萬改造　河南體育場跑道｢甩皮｣　官方徹查投標施工過程

近日，有網民踢爆剛完成翻修、耗資逾500萬元（人民幣，下同）改造的河南省泌陽縣體育場，其塑膠跑道出現嚴重的起皮脫膠、基底裸露等問題。

6月4日，泌陽縣聯合調查組通報證實跑道破損問題屬實，該工程尚未組織竣工驗收。目前，官方已全面暫停項目施工，並由縣紀委監委、公安局等部門組成聯合調查組，針對項目立項、招投標到施工全過程展開徹查。



《華商報大風新聞》報道，剛完成翻修並對外開放的河南省泌陽縣體育場，塑膠跑道出現明顯破損。有網民拍片稱，據說體育場耗資了500多萬改造，他隨後用腳踩跑道的破損處，可見有白色膠狀物滲出。

河南省政府採購網顯示，泌陽縣體育場維修改造項目，業主方為泌陽縣衛生健康體育委員會，10家公司參與投標。2025年10月30日的中標公告顯示，河南港城建設工程有限公司中標，投標報價5195809.19元，工期90天。

《新京報》報道，泌陽縣衛健體委相關負責人稱，體育場維修改造項目剛交工，試開放一兩天，尚未驗收。

6月4日，泌陽縣聯合調查組發布《關於泌陽縣體育場塑膠跑道質量問題的情況說明》。

通報指，泌陽縣體育場維修改造項目於2025年10月公開招標，中標企業為河南港城建設工程有限公司，中標價款519.58萬元，項目主要內容為乒羽館、田徑場、籃球場以及零星項目升級改造。截至目前，該項目尚未組織竣工驗收。經縣聯合調查組實地踏勘，網傳跑道面層脫落、膠體破損、局部基底裸露等質量問題情況屬實。

目前，縣衛健體委已全面暫停項目施工作業，依規遴選具備資質的第三方專業檢測機構，對該項目開展質量檢測。依據檢測結果，責令中標施工企業立即編制專項整改方案，方案經建設單位、工程監理、設計單位三方聯合審核通過後，監督施工企業限期完成整改。

同時，由縣紀委監委、公安局抽調人員組成工作專班，對項目立項、招投標、施工全過程開展徹查，後續調查結果將適時向社會通報。