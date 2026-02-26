海南省級公路未用先塌　公眾憂豆腐渣工程　官方澄清非偷工減料

海南瓊海市博鰲鎮一在建省級交通路段，日前在無雨、無車通行的情況下發生大面積坍塌，反常的「未用先塌」現象引發公眾質疑是否存在工程建設的質量問題。

2月26日，海南省交通運輸廳回應，初步判定事故因路段原址廢棄河道軟基處理不到位所致，目前已啟動修復工作，計劃3月中旬完成，相關責任單位將被依規嚴肅追責。



未用先塌 路基裸露

《華商報大風新聞》報道，2月11日清晨7時許，博鰲鎮一在建省級交通路段路面出現明顯滑塌跡象，上午9時許路面完全塌陷。事發前一周，當地無明顯降雨，道路尚未通車，無社會車輛通行，也不存在超重車輛碾壓的情況。

2月12日，海南省公路管理局工作人員確認，事發地點為九曲路。

九曲路出現「未用先塌」。（華商報大風新聞）

網傳畫面顯示，事發路段雖非橋樑，但其位置明顯高於兩側土地。坍塌的道路上方為瀝青路面，下方是由碎石和土塊組成的路基。

公開資料顯示，九曲路屬於省級在建交通項目，截至事發仍未竣工、未移交養護，也未納入地圖標注。九曲路並非普通鄉村或城鎮支路，而是博鰲核心區對外交通疏散主要交通基礎設施項目的重要組成部分，於2024年被列入海南省公路水路交通重點項目並啟動建設審批。

九曲路「未用先塌」現象引發公眾質疑是豆腐渣工程。（華商報大風新聞）

官方：原址廢棄河道軟基處理不到位

2月26日，海南省交通運輸廳工作人員介紹，事發當日已派人赴現場調查，同步委托專業檢測機構全面核查工程材料、實體質量，組織咨詢單位對項目設計方案、建設程序進行合規性審查。

坍塌的道路上方為瀝青路面，下方是由碎石和土塊組成的路基。（華商報大風新聞）

經初步核查，該路段原址為廢棄河道，地下淤積大量軟土與淤泥，地質條件複雜。施工單位雖按設計要求展開基礎換填作業，但沒有充分精準掌握現場地質實際，軟基處理不到位，上部路基填築後荷載超出地基承載能力，最終引發路面滑塌。

針對網傳「黃土直接鋪瀝青」的說法，海南省交通運輸廳工作人員澄清，該道路嚴格按照施工工藝推進，依次完成軟基換填、路基填土、碎石墊層、水穩層與瀝青面層鋪設，路面施工流程符合規範，問題並非出在路面工藝環節，而是底層軟基處理。

涉事路段正在修復，計劃3月中旬完成。（華商報大風新聞）

海南省交通廳工作人員表示，涉事路段的修復工作正在推進。省交通廳已組織專家完成修復方案評審，修復設計正式落地，施工單位正抓緊工期，確保3月中旬完成修復。同時，全省範圍內同類軟基路段已啟動拉網式排查，重點路段加裝專業監測設備，從源頭防範同類安全隱患。

該工作人員強調，正全面深入開展事故調查工作，將逐一釐清施工、建設、監理、設計等各方責任，待調查結論出具後，嚴格依據法律法規與行業管理規定，對責任方嚴肅追責、絕不姑息。