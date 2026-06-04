美心旗下Paper Stone賣「未來生產麵包」遭舉報　店員哭訴求刪帖

6月2日，廣州市民莫女士舉報稱，美心集團旗下的高端烘焙品牌「Paper Stone Bakery」竟販售「明天生產」的「未來麵包」，她在6月2日買到的麵包的生產日期竟標註為「6月3日」，莫女士懷疑涉事門店篡改食品生產日期。目前，廣州市海珠區市場監督管理局已正式介入並立案調查。



美心集團旗下的高端烘焙品牌「Paper Stone Bakery」一家位於廣州的門店。（大眾點評）

綜合《極目新聞》、《羊城晚報》報道，6月2日上午，廣州的莫女士透過外賣平台，在Paper Stone Bakery購入了一款售價20元人民幣的「比利時牛奶英式麵包」。

然而，當莫女士拿到貨品拆封準備食用時，卻發現6月2日買到的麵包，標籤上的生產日期竟然赫然印着次日「6月3日」，且該麵包的保質期標註為3天，莫女士懷疑商家涉嫌虛假標註生產日期。

莫女士發現6月2日買到的麵包，標籤上的生產日期竟然赫然印着次日「6月3日」。（羊城晚報）

店員狂打電話哭訴求刪帖

發現問題後，莫女士在外賣平台投訴，平台隨即全額退款，而商家僅以「設備故障」致歉並試圖取回問題產品，但被莫女士以留存維權證據為由拒絕。

隨後有店員致電，全程只哭訴求情，要求消費者刪除社交平台曝光內容，既未解釋日期造假緣由，也未提出整改方案。

目前，門店工作人員則稱仍在排查，暫無法說明超前打碼原因，品牌方至今未發佈官方回應。事件曝光後，網友質疑門店系統不該具備隨意修改、超前打印生產日期的權限。

涉事門店曾被曝衛生環境堪憂：木架發霉、烏蠅爬麵包

公開資料顯示，PAPER STONE BAKERY為美心集團旗下烘焙品牌，主打「以傳統手工加上嚴選優質食材，炮製出融匯亞洲風味的歐陸麵包」。

美心集團旗下的高端烘焙品牌「Paper Stone Bakery」一家位於廣州的門店。（大眾點評）

報道稱，該門店食品安全與售後亂象早已頻發。2025年1月，有顧客實拍門店麵包陳列木架發霉，霉斑木架直接接觸麵包，商家致歉承諾更換器具。

同年8月，消費者爆料未封裝麵包上有蒼蠅爬行，店員僅挪走表層麵包便放回原位，未整批銷毀處理。商家起初留言致歉並贈送禮品，轉頭卻向平台申訴，控訴顧客評價誇大不實、要求屏蔽負評，後續說辭前後矛盾。另有食客反映曾在麵包裡吃出開心果硬殼，磕傷牙齒。

美心集團旗下的高端烘焙品牌「Paper Stone Bakery」一家位於廣州的門店。（大眾點評）

廣州市海珠區市場監管局表示，經執法人員初步核查，情況屬實，目前已立案調查，將依法依規嚴肅查處，切實維護好消費者的合法權益，保障食品安全。