店員諷客｢窮X｣　深圳K11道歉：商場不存在消費高低和用戶等級之分

5月28日，深圳K11購物中心有商舖爆出歧視風波，一名店員當眾譏諷顧客，並高調叫囂：「K11是為上帝服務的，不是服務你們這類沒錢的窮X！」影片在社交平台曝光後引發強烈關注。被罵顧客在網上爆料，事發時她與友人坐在該門店的椅子上，但因沒消費，因此引來店員不滿，隨後爆發衝突。



涉事商戶母公司發表聲明，指該店員屬門店第三方合作公司派遣，已開除並拉入企業所有門店的錄用黑名單。隨後深圳K11 ECOAST商場方也回應指，已向當事顧客致歉，衝突事件屬店員的個人言行，與商場的服務理念與核心價值觀不符，強調商場方面不存在「消費高低、用戶等級之分」，承諾會嚴格監管商場服務素質。



深圳K11 購物中心職員辱駡顧客窮逛。（都市報道）

深圳K11 購物中心職員辱駡顧客窮逛。（都市報道）

據早前報道，該工作人員為深圳K11 ECOAST南館的「行星系統」（Planetary System）的店員，當時她態度極其傲慢，譏諷顧客「K11是為上帝服務的，不是服務你們這類沒錢的窮X！」呵斥顧客只是｢窮逛｣，最後疑似比出不雅手勢。

該影片隨後在社交平台快速傳播，不少網民紛紛指責該工作人員態度傲慢，「高檔品牌店的職員是不是都覺得高人一等」、「她只是櫃姐，憑什麼瞧不起顧客」。

據被罵顧客在社交媒體爆料，該店員之所以辱罵她，是因為她與友人坐在該門店造型獨特的椅子，但當時因沒有消費，因此被對方要求離開，事後便爆發爭執，該店員直言商場及門店僅服務高端使用者，嘲諷她「窮逛、買不起」。

《深圳大件事》指，「行星系統」門店為設計師品牌集合店（買手店），分別在上海老佛爺百貨及北外灘來福士廣場、廣州K11、深圳K11開設門店。

5月31日，涉事商戶母公司山西極峰科技有限責任公司發表聲明回應，指事件給當事顧客和外界造成不良影響，對此深感愧疚及同時會自省，並指辱罵顧客的店員屬門店第三方合作公司派遣，事後已開除並已拉入企業所有門店的錄用黑名單，對於被辱罵的顧客，公司已誠懇道歉並商談補償方案。

該公司又指會啟動為期三個月的門店服務質量專項提升行動，以及搭建24小時顧客回饋響應通道，保障消費者合法權益。

深圳K11 購物中心。（新世界發展有限公司官網）

繼涉事商戶母公司發表聲明後，深圳K11 ECOAST商場方作出回應，指爭執發生後，商場第一時間到場維持秩序，並調取閉路電視核實事件全貌，並督促涉事商戶直面問題，及主動對接當事顧客，積極響應消費者要求。

商場指，此次衝突事件屬工作人員的個人言行，這類歧視性、不尊重消費者的行為與商場的服務理念與核心價值觀不符，商場已向當事顧客致歉，並強調「每一位進入K11 ECOAST的消費者，都理應獲得平等、尊重的消費體驗，不存在消費高低、用戶等級之分」。

最後商場承諾， 未來會持續加強場內所有進駐商戶的服務質量監管，常態化督導服務規範，堅決摒棄等級化服務思維。目前，涉事門店仍與當事顧客推進後續善後及補償工作。