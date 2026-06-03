深圳女捱夜三餐食外賣患｢癌王｣！皮膚發黃全身痕到想｢拿鋼絲球搓｣

深圳一家科技公司的謝女士長期加班、熬夜，甚至經常一日三餐都點外賣，右上腹隱隱作痛也未引起她的重視。後來，謝女士的眼白和皮膚都變黃了，全身瘙癢難耐，她整晚睡不着，癢到恨不得「拿鋼絲球搓自己」。



謝女士到深圳大學總醫院就醫後，被確診為IV型肝門部膽管癌，這種癌症也被稱為「癌王」，腫瘤已經像樹根一樣，死死纏住了左右肝管的匯合處，還侵犯左右肝管匯合處並往兩邊肝管裏四處蔓延。

謝女士到深圳大學總醫院就醫後，被確診為IV型肝門部膽管癌。（羊城晚報）

手術歷時9小時，成功取出腫瘤：

同時，謝女士不僅右肝萎縮，門靜脈右支被腫瘤侵犯，並且由於IV型肝門部膽管癌侵犯位置高，吻合的左肝管僅有3mm之細，腔鏡下手術難度很大，傳統開腹創傷大、出血風險極高。

經過多學科團隊（MDT）會診，醫療團隊最終決定為謝女士實施全腹腔鏡下IV型肝門膽管癌根治術，一點點地把腫瘤從肝動脈和門靜脈上剝下來，猶如在針尖上「拆彈」。

手術歷時9小時，醫護人員在3D腹腔鏡下完整剝離腫瘤、為謝女士重建膽腸通道。手術成功後，在醫護團隊的精心照護下，謝女士恢復順利，不久便平安出院，逐步回歸正常生活。

身體出現這五大信號，別忽視

身體出現這五大信號，別忽視（羊城晚報）

膽道癌是什麼？膽管癌症狀（按圖👇👇👇）

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預防膽管癌從這些細節做起

1. 積極治療基礎病：及時處理膽管結石、膽管炎、先天性膽管疾病，定期複查。

2. 注意飲食衛生：不生吃淡水魚蝦，遠離肝吸蟲感染；少吃黴變、醃製食品。

3. 養成健康習慣：戒煙限酒、作息規律、堅持運動、提高免疫力。

4. 堅持定期體檢：高危人群每年做超聲波檢查、肝功能檢查，早發現、早干預。



常見癌症篩查方法 趕緊收藏

1. 肺癌——低劑量螺旋CT

用CT檢測肺癌，分辨率高，腫瘤在1厘米以下時即可被查出。建議50歲以後的人或有肺癌家族史的人，體檢中把X光片換成低劑量CT。

2. 胃癌——胃鏡+活檢

胃鏡檢查是胃部疾病診斷的一線方法，通過胃鏡+活檢可以篩查胃癌。要及時根據具體病情和醫生建議進行胃鏡檢查，不要等到病情惡化時才考慮做胃鏡。

3. 肝癌——甲胎蛋白+肝臟超聲波檢查

查肝癌需要做甲胎蛋白+超聲波檢查聯合檢查。單獨用甲胎蛋白普查，會有一定漏診，也就是說單純地檢測血清甲胎蛋白值正常，仍不能完全排除患肝癌的可能性。

4. 腸癌——腸鏡

腸鏡是檢查腸癌的有效手段。超過45歲一定要做腸鏡，如果沒有異常，做一次腸鏡可以管五年、十年，一般不會出現腸癌。

5. 乳腺癌——鉬靶檢查

針對乳腺癌的X線檢查，又稱鉬鈀檢查，是目前診斷乳腺疾病簡單有效的篩查方式。指南推薦40-45歲的女性應每年做一次乳腺X線檢查，45-69歲女性每1-2年進行一次。

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6. 前列腺癌——PSA篩查

建議50歲以上的男性，用前列腺特異性抗原（PSA）項目來排查前列腺癌。PSA是早期篩查前列腺癌特異性的最方便、敏感的方法。

7. 宮頸癌——HPV+TCT

宮頸癌篩查可採取細胞學檢測（TCT）與人乳頭狀瘤病毒（HPV）病毒學檢測聯合篩查的方式。

8. 胰腺癌（胰臟癌）——腫瘤標誌物+CT

腫瘤標誌物CA19-9、CA125、CEA等結合CT等影像學檢查可以篩查胰腺癌。40歲以上有胰腺癌家族史或糖尿病史者、長期吸煙、飲酒、高脂肪飲食者，慢性胰腺炎反覆發作者都屬於胰腺癌的高危人群。

9. 卵巢癌——腫瘤標誌物+超聲波檢查

臨牀上常用的卵巢癌篩查方法主要包括CA125檢測和經陰道超聲。有卵巢癌、乳腺癌或其他相關腫瘤家族史者，未生育或晚生育的女性都屬於卵巢癌的高危人群，需提高警惕。

10. 腎癌——腎臟超聲波檢查+尿常規

腎臟超聲檢查是篩查腎癌最常用的方法。當超聲發現異常時，需進一步做腎臟增強CT或MRI檢查確認。此外，體檢尿常規檢查發現血尿（比較容易忽視的是鏡下血尿）也是一個預警信號。

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