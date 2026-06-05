公園這常見綠植竟是隱形殺手？深圳2歲童舔一口嘴巴劇痛差點入ICU

一片油綠髮亮的葉子，差點讓2歲的軒軒（化名）住進ICU。那天在公園，他好奇地摘下一片寬大厚實的葉子放進嘴裏，幾分鐘後，嘴巴像被針扎一樣劇痛，口水止不住地往下流，嘴唇腫了起來，哭得撕心裂肺。媽媽怎麼也沒想到，路邊這株常見的綠植，竟是藏着劇毒的「隱形殺手」。



好奇舔一口，2歲娃嘴巴腫痛、口水狂流

前幾天，李女士帶着2歲的軒軒去公園遛彎。走到一片綠化帶旁邊時，他看到一株綠油油的植物，葉子寬大厚實。小朋友正是對什麼都好奇的年紀，李女士還沒來得及反應，軒軒就已經好奇地摘了一小片葉子放進嘴裏。很快，軒軒的表情越來越痛苦，口水開始止不住地往下流，開始哭鬧。李女士嚇壞了，安撫了好一會兒，但寶寶的症狀不但沒有緩解，反而越來越重——嘴巴腫了起來，哭得撕心裂肺。李女士立刻撥打了120，並把孩子放到嘴裏的葉子拍了下來。

滴水觀音，學名叫海芋。（深圳報業）

一片葉子，差點讓2歲的軒軒住進ICU：

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急救車很快趕到，醫護人員一邊安撫孩子，一邊快速把他送往深圳市第三人民醫院。到了急診科，兒科醫生一看孩子的表現——劇烈疼痛、口水狂流、嘴巴紅腫——再看了李女士拍下來的葉子，很快就有了判斷：滴水觀音中毒。好在送醫及時，醫生立刻給孩子做了緊急處理，對症用藥緩解疼痛。住院觀察了一兩天後，軒軒的症狀慢慢消失了，順利出院回家。

據深圳市第三人民醫院兒科主治醫師陳澤楷介紹，在日常臨牀救治工作中，滴水觀音中毒並非個例。孩子們基本都是在公園、路邊玩耍時，出於好奇把植物含在嘴裏。中毒後，大多數人一兩分鐘以內就會出現症狀——嘴巴劇烈疼痛，像針扎一樣，還一直流口水，而且會越來越嚴重。有個小朋友自己形容說「嘴巴好像要冒煙了一樣」，非常痛。

滴水觀音全株帶毒，根莖與芋頭相似

滴水觀音是俗稱，學名叫海芋，屬於天南星科海芋屬。在廣東，小區花壇、綠化帶角落、公園、景觀花盆裏幾乎都能看到它。滴水觀音全株都有毒——不管是葉片、莖、花，還是塊莖，都帶毒。

在廣東，小區花壇、綠化帶角落、公園、景觀花盆裏幾乎都能看到滴水觀音。（深圳報業）

陳澤楷介紹，如果只是少量碰到口腔或咬到一點葉子，症狀相對輕一些，處理及時恢復也快。但有些孩子或者大人，誤把滴水觀音的塊莖當成芋頭煮來吃，那就麻煩了——滴水觀音即使煮熟了，毒性也不會消失，中毒會更嚴重，甚至可能損傷肝、腎。

萬一孩子誤食了滴水觀音，家長可以三步急救：

第一步，立刻用清水或温鹽水反覆含漱，把嘴裏殘留的植物汁液儘量清乾淨；

第二步，喝點牛奶或温鹽水，這能在口腔和食道黏膜上形成一層保護，減輕刺激；

第三步，如果症狀加重，馬上送醫別猶豫。去的時候最好帶上孩子吃過的植物樣本，或者拍一張照片，這樣急診醫生能快速判斷是什麼植物，對症處理。



陳澤楷特別提醒，不認識的植物要離遠一點，不摸、不摘、更不吃。滴水觀音在廣東的公園、小區綠化帶中非常常見，家長帶孩子外出時一定要注意看護，避免孩子因好奇而誤食。

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