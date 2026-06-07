高考｜去錯試場、忘帶准考證　考生烏龍多　民間掀「愛心送考」風

6月7日，內地全國統一高考開鑼。對考生來說，這是人生大事，緊張之下「擺烏龍」屢見不鮮——去錯試場、忘帶准考證、塞車趕不及等年年上演。為此，社會各界自發組織「愛心送考」活動，甚至出動各式各樣意想不到的交通工具，成為網上熱話。



考生去錯試場 西安電單車友15分鐘送抵

每年高考，總有考生因走錯考場或交通擠塞而遲到。官方派出大量交警維持秩序、即時護送。

每年高考，總有考生因走錯考場或交通擠塞而遲到。官方派出大量交警維持秩序、即時護送。圖為合肥一騎警送走錯考場考生。（極目新聞）

民間力量同樣不可忽視，據「萬維視頻」介紹，陝西西安則有過百名電單車發燒友（「摩友」）自發組成「高考應急大使」，分散駐守各考場附近，利用電單車靈活穿梭窄路的優勢，應對突發情況。

陝西西安則有過百名電單車發燒友（「摩友」）自發組成「高考應急大使」。（萬維視頻）

一名連續5年參與義載的「摩友」表示，早上有位原本應去曲江三中考點的考生，誤跑到西安三中，兩個考點相距13公里。這名義工僅用15分鐘便將考生安全送抵正確試場。

一名連續5年參與義載的「摩友」僅用15分鐘便將考生安全送抵正確試場。（萬維視頻）

全國愛心送考成風 各類「奇葩交通工具」齊上陣

除了交警和電單車友，今年的送考大軍更加多元化，各大外賣平台美團、淘寶閃購（餓了麼）、京東等大批外賣騎手在高考期間化身「臨時司機」，利用電單車的靈活性協助接送考生或速遞遺留的准考證、文具等。不少熱心市民也開出自家的私家車，貼上「愛心送考」標誌，免費接載考生。

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此外，不少「奇葩送考車」在網上瘋傳，為了趕上這股「愛心送考潮」，不少人在電雞（電動單車）、共享單車甚至工地工程車貼上「愛心送考，招手即停」的橫幅，助力高考引起網民熱議。