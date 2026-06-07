杭州16歲女遭好友狂捅25刀重傷　行兇者輕生亡　事主向監護人索賠

6月6日，杭州16歲少女小陳反映，今年3月好友因心情不佳到家中作客，不僅殘忍地將她飼養的貓扔下樓摔死，更用水果刀將她捅刺25刀致重傷。

事發後，行兇者輕生身亡，警方立案後作出撤案處理。行兇者母親提交的病歷顯示，其女兒疑似患有中度抑鬱症。小陳表示，其各種治療費至少需要十餘萬元，將依法向好友的監護人索賠。



小陳稱全身傷口共計25刀。（影片截圖）

《新京報》報道，小陳介紹，今年3月27日，好友因心情低落，於是她讓對方到家中作客，準備翌日陪好友看心理醫生。當晚，好友因失眠到客廳與寵物貓玩耍，期間將貓扔下樓摔死。

小陳從好友口中得悉此事後，決定外出尋貓，結果對方拿起桌上的水果刀向她連續捅刺，全身傷口共計25刀，幸鄰居聽到動靜後開門，才將她救下。經法醫鑑定，小陳傷情為重傷二級，肺及內臟多處嚴重受損。

小陳被好友捅刺25刀致重傷。（影片截圖）

法醫鑑定，小陳傷情為重傷二級。（影片截圖）

事發後，好友輕生身亡，警方對此案立案後依法作出撤案處理。好友母親向警方和代理律師提交病歷，顯示好友此前被診斷為疑似中度抑鬱症。

小陳被好友捅刺25刀致重傷。（影片截圖）

目前，小陳的各類治療費用至少需要十餘萬元，她和家屬將依法向好友的監護人索賠治療費及相關損失。代理律師表示，根據法律規定，偵查過程中犯罪嫌疑人死亡的應當撤銷案件。家屬已向公安部門申請司法救濟金，民事索賠方面正先行組織調解，但因對方調解意願較低，若調解不成功，後續將通過訴訟等法律途徑繼續維權。

律師又稱，依據法律規定，限制民事行為能力人造成他人損害，監護人應當承擔侵權責任，該責任不會因行兇者死亡而消失。