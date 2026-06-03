00後男不滿分手扮速遞員入室殺前女友　家屬拒諒解求判死刑

陝西西安22歲女子小萬（化名），2025年11月遭初戀前男友張某殺害。死者家屬透露，張某因不滿分手，經過長期跟蹤踩點後，偽裝成速遞員入室殺害小萬，甚至謊稱小萬上班企圖讓上門探望的家屬離開，後因身上抓痕暴露形跡才倉皇逃竄，後於作案當晚落網。

目前，張某已因涉嫌故意殺人罪被提起公訴，家屬堅決拒絕諒解，要求「判處死刑立即執行」。



《中國新聞周刊》報道，受害人家屬稱，2025年11月23日，兇手張某攜帶一個大號行李箱及木棍，謊稱是速遞員敲門入小萬家中後作案，致其當場死亡後逃竄，張某同晚被警方拘捕。經鑑定，小萬因頸部遭受外力作用，導致機械性窒息死亡。

22歲的小萬遭前男友殺害。 （中國新聞周刑）

經鑑定，小萬因頸部遭受外力作用，導致機械性窒息死亡。（騰訊新聞）

案件資料顯示，2025年4月雙方分手後，張某多次糾纏小萬遭拒，遂預謀加害對方。2025年11月12日起，張某開始跟蹤小萬，並在其住所附近踩點。案發前一天，小萬在住所附近遇到張某，後來與朋友傾訴時認為並非偶遇，「在我家地鐵口，好嚇人，感覺可恐怖了，他戴著帽子，整個人很陰暗」。

小萬母親介紹，女兒畢業後入職銀行，事發當天正值周日在家休息。家人上門探望時遇到張某，他謊稱小萬上班，企圖騙家屬離開，惟家屬發現張某身上有抓痕，察覺不妥後報警。張某見狀倉皇逃離，並將小萬的手機丟棄到河中，至今仍未尋回。

張某因不滿分手，偽裝成速遞員殺害前女友小萬。（影片截圖）

2003年生的張某和小萬曾是高一同班同學，一個學期後小萬轉學。2024年，兩人在同學聚會上重逢，繼而發展成異地戀，一年後分手。在相處中，小萬發現張某「小氣、控制慾強、多疑、敏感」，例如規定每日視像通話次數，且要求女方任何時間都必須接聽電話等。親友們多次勸小萬分手，她則準備等張某考研結束後再提出分手。

大學畢業後，小萬取得銀行錄用通知書，張某則考研失利。當小萬接到入職通知時，張某當場暴怒，認為她入職亦非靠真本事，更出言指責「你必須要承認，你只不過是長得漂亮，你憑啥？」。

小萬母親拒絕諒解。（影片截圖）

分手後，張某以打電話、發微信、上門堵人等方式糾纏小萬，包括向小萬發信息稱「愈想愈氣，不管你現在過得怎麼樣，老子就是要讓你知道我！很！難！過！氣死了！！」，但同時又在社交平台發文稱「回想那時的自己太不成熟了，總是通過不停的猜忌和懷疑消耗掉我們寶貴的感情」。

據報道，案件材料已移交法院，目前該案處於審理階段，張某涉嫌故意殺人罪被提起公訴。小萬家屬表示，不會提供任何諒解材料，「希望對方被判處死刑立即執行」。