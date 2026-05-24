有片｜傳廣西男不滿電雞被沒收持雙刀襲警　警方：5警及2民眾受傷

5月22日，廣西玉林市陸川縣一名30歲男子疑似不滿駕駛的電動單車（俗稱「電雞」）被警員攔扣沒收，在眾目睽睽下與手持防暴鋼叉的警員對峙，隨後更持刀追斬警員。警方通報顯示，事故導致兩名無辜群眾被捅傷，另有五名警務人員在制止過程中受傷。



網傳該男子疑似不滿駕駛的「電雞」被交警攔扣沒收，遂持刀傷人。（網絡圖片）

該男子持刀追斬警員。（影片截圖）

交警身上的黃色反光背心已被鮮血浸透，疑似已經失去行動能力，渾身是血癱倒在路邊。（影片截圖）

男子持雙刀與多名交警搏鬥 一警渾身是血癱倒路邊

網上傳出多段現場影片，顯示一名年輕黑衣男子在集市中與手拿防暴鋼叉的警員對峙。隨後該男子走向一旁攤位，疑似拾起短刀衝向警員，多名警員手持盾牌和警棍與男子展開近身搏鬥。

有照片顯示，該男子一度雙手各持一把短刀。

影片顯示，現場至少兩名警員受傷，其中一人手捂頭部，臉部有血，自己坐上一名市民的電雞撤離；另一名傷員是交警，身上的黃色反光背心已被鮮血浸透，疑似已經失去行動能力，渾身是血癱倒在路邊，隨後由市民協助架到電雞上送醫。

網傳事發原因是當天早上當地交警在烏石鎮上查車時，該男子所騎電雞因沒有牌照而被攔下並被沒收。此舉引起該男子因不滿，遂與交警對峙並持刀傷人。

網傳該男子疑似不滿駕駛的「電雞」被交警攔扣沒收，遂持刀傷人。（網絡圖片）

五警員制止時受傷 事發後當地停止查車

陸川縣公安局在微信公眾號通報，持刀傷人案發生在5月22日，地點為陸川縣烏石鎮。溫姓男疑犯（30歲）捅傷兩名群眾，五名警務人員在制止過程中受傷。目前，公安機關已將疑犯當場拘捕，傷者均已送醫救治，案件正在進一步偵辦中。