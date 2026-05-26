少女當街罵親父 西安路人不滿以管教為名暴打 警方立案調查
撰文：林芷瑩
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5月12日，陜西西安一名少女與父親在街頭爭吵並發生肢體衝突，路過的石某因不滿她辱罵父親，竟以管教為名將她拉下車指責並出手毆打，致其血流滿面。經初步鑑定，傷者為輕微傷。目前，家屬已向警方提交尋釁滋事認定申請；警方已立案調查，待傷情鑑定完成後，該局將對涉案人員依法作出處理。
《熱度新聞》報道，陜西西安的劉先生反映，他早前與16歲的女兒出門看電影，兩人一邊騎電動單車，一邊談論電影，但他們因意見不合，說話聲量稍大，未料一名陌生男子突然衝上前聲稱「幫忙教育孩子」，隨即扯着女兒的頭髮將她拉下車。
劉先生介紹，該名男子當眾拉扯女兒頭髮，又用腳踢女兒的頭部，導使她當場血流滿面，即便其他路人與他上前勸阻，該男子仍對女兒實施過肩摔。
劉先生當場報警，並立即送女兒就醫檢查。經法醫初步鑑定，傷者為輕微傷，其牙齒、頸椎損傷需三周後覆查，屆時將進行二次傷情認定，但因傷者身心遭受嚴重創傷，留下心理陰影，抗拒後續覆查治療。
在劉先生多次維權後，警方已對此案予以行政立案。警方曾組織雙方調解，但劉先生拒絕。他認為，該男子在公共場所無故毆打未成年人，情節惡劣，已涉嫌尋釁滋事，不應按普通治安案件簡單處置。
目前，劉先生已提交尋釁滋事認定申請，案件需待二次傷情鑒定結果出具後，再作進一步定性處理。
5月26日，西安市公安局蓮湖分局發布通報稱，該局已依法立案調查。經查，2026年5月12日下午5時許，16歲少女劉某菡與49歲父親劉某順當街發生爭吵和肢體衝突，爭執時長達十餘分鐘，引起36歲路人石某關注。石某自稱因對劉某菡辱罵其父行為不滿，遂上前指責並毆打劉某菡。目前，案件正在進一步辦理中，待傷情鑑定完成後，該局將對涉案人員依法作出處理。
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