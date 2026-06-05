美心廣州Paper Stone賣「未來生產麵包」　回應：店員失誤已下架

據此前報道，6月2日，有廣州市民舉報稱，美心集團旗下的高端烘焙品牌「Paper Stone Bakery」竟販售「明天生產」的「未來麵包」。其於6月2日買到的麵包的生產日期竟標註為「6月3日」，懷疑門店篡改食品生產日期。此後，廣州市海珠區市場監督管理局介入並立案調查。



今日（5日），美心集團回應事件表示歉意，稱事件因門店員工操作失誤導致，已即時將涉事產品下架，並安排相關標籤設備作進一步檢查，同時採取跟進及改善措施。其他門店尚未發現類似情況。



美心回應稱，就有廣州消費者反映有關當地Paperstone產品日期標籤的問題，公司經內部了解後，確認事件涉及門店員工操作失誤，並反映門店在營運流程及管理上有不足之處。

根據查核，事件屬廣州琶洲門店的個別個案，其他門店暫未發現類似情況。公司正配合當地市場監督管理部門調查，並會按相關規定作出跟進及承擔應有責任。對於事件為消費者帶來不便及引起疑慮，公司深表歉意，並會作出認真檢討，進一步改善門店管理及營運流程。

莫女士發現6月2日買到的麵包，標籤上的生產日期竟然赫然印着次日「6月3日」。（羊城晚報）

莫女士通過12345投訴。（極目新聞）

據此前報道，6月2日上午，廣州的莫女士透過外賣平台，在Paper Stone Bakery購入了一款售價20元人民幣的「比利時牛奶英式麵包」。但生產日期標籤卻為第二天的「6月3日」，且該麵包的保質期標註為3天，莫女士懷疑商家涉嫌虛假標註生產日期。

店員狂打電話哭訴求刪帖

發現問題後，莫女士在外賣平台投訴，平台隨即全額退款，而商家僅以「設備故障」致歉並試圖取回問題產品，但被莫女士以留存維權證據為由拒絕。隨後有店員致電，全程只哭訴求情，要求消費者刪除社交平台曝光內容，既未解釋日期造假緣由，也未提出整改方案。

事件曝光後，門店工作人員稱正進行排查，網民質疑門店系統不該具備隨意修改、超前打印生產日期的權限。

有店員向莫女士致電，全程只哭訴求情，要求她刪除社交平台曝光內容，既未解釋日期造假緣由，也未提出整改方案。（極目新聞）

廣州市海珠區市場監管局表示，經執法人員初步核查，情況屬實，目前已立案調查，將依法依規嚴肅查處，切實維護好消費者的合法權益，保障食品安全。

涉事門店曾被曝衛生環境堪憂：木架發霉、烏蠅爬麵包

公開資料顯示，PAPER STONE BAKERY為美心集團旗下烘焙品牌，主打「以傳統手工加上嚴選優質食材，炮製出融匯亞洲風味的歐陸麵包」。

據悉，此前該門店已發生過多次食安與售後問題。2025年1月，有顧客實拍門店麵包陳列木架發霉，霉斑木架直接接觸麵包，商家致歉承諾更換器具。

同年8月，消費者爆料未封裝麵包上有蒼蠅爬行，店員僅挪走表層麵包便放回原位，未整批銷毀處理。商家起初留言致歉並贈送禮品，轉頭卻向平台申訴，控訴顧客評價誇大不實、要求屏蔽負評，後續說辭前後矛盾。另有食客反映曾在麵包裡吃出開心果硬殼，磕傷牙齒。