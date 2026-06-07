順德精品錦鯉拍出¥400萬天價再創紀錄　擁錦鯉之王「錦茂」血統

內地精品錦鯉市場再創新高價。廣東佛山順德容桂一家錦鯉養殖場6日舉辦首屆現場拍賣會，一尾體長75厘米的紅白錦鯉，經過線上與線下買家激烈競價後，最終以400萬元人民幣成交，刷新國產錦鯉拍賣紀錄，也讓外界見識到高端觀賞魚市場驚人的商業價值。



擁錦鯉之王「錦茂」血統

綜合《紅星新聞》、《廣州日報》報導，第一屆長龍錦鯉現場拍賣會6日登場，此次拍賣會共有120多尾精品錦鯉參與競標，其中最受矚目的，是被稱為「錦茂」的優良血統後代首度大規模亮相。業者表示，相關品系經過三年培育，成功在內地完成本土繁殖，象徵高端錦鯉育種技術取得重要突破。

第一屆長龍錦鯉現場拍賣會6日登場，此次拍賣會共有120多尾精品錦鯉參與競標（微博@紅星新聞）

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拍出400萬元人民幣高價的紅白錦鯉，擁有鮮明均勻的紅色花紋、優美流線體態及穩定血統，被視為極具收藏與繁殖價值的頂級個體。事實上，該養殖場早在2024年便曾以一尾75厘米紅白錦鯉拍出超過100萬元人民幣高價，當時已創下國產錦鯉拍賣紀錄，如今再度大幅刷新紀錄。

一條錦鯉拍出400萬人民幣天價（截取自微博@看看新聞Knews）

業界指出，近年內地高端觀賞魚市場快速成長，部分頂級錦鯉不僅具有觀賞價值，更被視為兼具收藏與投資功能的特殊資產。隨著直播拍賣、線上交易及品牌化經營興起，也讓精品錦鯉價格持續攀升。

目前，該養殖場保存超過6500尾優質種魚，涵蓋10個主要品系，每年繁殖魚苗數量達上億尾。透過與科研機構合作，持續強化基因選育、人工繁殖及種質管理技術，希望打造具國際競爭力的內地錦鯉品牌。

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