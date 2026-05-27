廣州體感達47℃！廣東開啓「蒸籠模式」　網民戲稱：想去非洲避暑

據中國天氣網5月26日指，當前，南部地區正在經歷今年來最大範圍的高溫悶熱天氣，不少地方提前開啟盛夏模式，網民紛紛吐槽「夏天才剛開始就熱紅溫了」。從全國悶熱指數地圖來看，26-28日，江南南部至華南一帶是「蒸籠核心區」，廣東、廣西、海南、湖南、江西等地全天候悶熱在線，廣州的體感溫度最高能升至47℃左右。更有廣東網民戲稱：想去非洲避暑



從全國悶熱指數地圖來看，江南南部至華南一帶是「蒸籠核心區」，廣東、廣西、海南、湖南、江西等地全天候悶熱在線，廣州的體感溫度最高能升至47℃左右。（微博@中國天氣）

從全國悶熱指數地圖來看，江南南部至華南一帶是「蒸籠核心區」，廣東、廣西、海南、湖南、江西等地全天候悶熱在線，廣州的體感溫度最高能升至47℃左右。（微博@中國天氣）

「體感」悶熱由什麼決定？

中國天氣網介紹，體感悶熱不單單由氣溫決定，露點溫度才是悶熱的關鍵。露點溫度為空氣裏的水汽開始凝結成露珠的溫度，它的值越高，空氣就越潮濕悶熱，人體就會越發感到不適。通常，露點溫度突破24℃，體感就像走進桑拿房，一旦達到28℃或更高，就是極致的悶熱體驗。

廣東、廣西、海南、湖南、江西等地白天最高氣溫普遍在35℃高溫線上下。（微博@中國天氣）

廣東省氣象台預計，27日-28日廣東持續高溫炎熱天氣，部分市縣有35℃~38℃高溫。圖為5月26日廣州市區。（小紅書）

廣東、廣西、海南、湖南、江西等地白天最高氣溫普遍在35℃高溫線上下，由於濕度較大，體感溫度也達到高值。廣州、海口、贛州、衡陽白天的體感溫度可能輕鬆突破40℃。其中，廣州的體感溫度最高能升至47℃，衡陽也能達45℃，南寧的體感溫度也將升至43℃上下。上述城市夜間的體感溫度也大多在30℃上下徘徊，暑熱全天無休，如同24小時「天然桑拿房」。

廣東省氣象台：持續高溫天氣

廣東省氣象台預計，27日-28日廣東持續高溫炎熱天氣，部份市縣有35℃~38℃高溫，午後局部有（雷）陣雨。28日傍晚至29日，粵北、粵東市縣轉中雷雨局部暴雨，雷雨時局地伴有8級左右短時大風。

廣州市氣象台預計，27日-28日受副熱帶高壓環流控制，廣州以多雲到晴天氣為主，最高氣溫35℃左右。（微博@廣東天氣）

廣州市氣象台預計，27日-28日受副熱帶高壓環流控制，廣州以多雲到晴天氣為主，最高氣溫35℃左右。（微博@廣東天氣）

廣州市氣象台預計，27日-28日受副熱帶高壓環流控制，廣州以多雲到晴天氣為主，最高氣溫35℃左右。29日-31日受高空波動和弱切變線影響，廣州市天氣趨於不穩定，多雷雨，高溫有所緩解。

今年天氣系統異常 「梅雨式濕熱天氣」提前出現

據中國氣象局國家氣候中心監測數據顯示，今年入汛以來，全國平均降水量達110.1毫米，較常年同期偏多18.6%。尤其是5月中旬以來，中東部多地接連受暴雨過程影響，部份地區出現洪澇災害。

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中央氣象台首席預報員盛傑介紹，暴雨來得又早又猛的原因，實際上是天氣系統發生了異常。海上的副熱帶高壓今年5月在中國的位置相對於往年來說更偏強，而且還會偏北。這導致水汽輸送更加偏北，使中國北方的降水偏多，同時副熱帶高壓偏強也會導致中國南方降水偏強。

2026年全球處於厄爾尼諾狀態，海洋溫度偏高，為大氣提供了更多熱量與水汽，導致中國南方降水與高溫提前出現，強度偏強。圖為厄爾尼諾狀態示意圖。（微博@中國天氣）

盛傑表示，2026年全球處於厄爾尼諾狀態，海洋溫度偏高，為大氣提供了更多熱量與水汽，導致中國南方降水與高溫提前出現，強度偏強。今年5月下旬就出現梅雨式濕熱天氣，呈現出「高溫+高濕+多雨」的複合型特徵，較往年提早了1-2周。