嚴重可致死！福建女嘴含「網紅花」拍照中毒 半身劇烈痕癢起水泡
撰文：人民日報
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近日，話題「嘴含夾竹桃（Nerium oleander）拍照中毒過敏」登上內地微博平台熱搜，引發關注。
據內地媒體報道，近日，福建泉州付女士在拍照時，嘴巴接觸到夾竹桃。付女士表示，第三天起，手臂、手肘內側及背部出現小水泡，劇烈痕癢。付女士說，僅接觸幾分鐘擺了兩個造型，背部可能接觸到花粉，沒料想竟這麼嚴重。
近年來許多人因嘴含夾竹桃拍照中毒：
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近年來，已有多人因嘴含夾竹桃拍照不慎中毒。記者搜索發現，許多網友在社交平台發帖提醒，夾竹桃有毒，拍照時切勿觸碰。
據了解，夾竹桃是一種廣泛種植的觀賞花，常見顏色有白色、粉紅色等。
夾竹桃雖然有着漂亮的花朵和四季常青的綠葉，但它所有部分，包括莖、葉、花粉、種子、枝都有毒，它的主要毒性成分為強心苷類化合物，其中最主要的是夾竹桃苷，對人和動物有着很強的毒性。這種物質主要存在於夾竹桃的汁液中。
醫生介紹，雖然夾竹桃的葉、皮、根、花粉都有毒，但遠距離觀賞或路過花叢並不會引發中毒。若不慎誤食或傷口碰到夾竹桃分泌的乳白色汁液，可能會造成中毒。輕微中毒症狀表現為食慾不振、噁心、腹瀉等，嚴重中毒可能會危害心臟甚至誘發死亡。
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有網友表示，這一知識點還是從電視劇的「科普」中記住的。
另據媒體報道，之所以夾竹桃有毒還被廣泛種植，是因為它號稱天然的「綠色吸塵器」，具有很強的抗風沙能力，在吸收汽車尾氣、抗煙霧、抗灰塵、抗毒物方面作用顯著，對淨化空氣有較好效果。
不小心接觸或誤食怎麼辦？
深圳疾控發文提醒，若皮膚沾到夾竹桃汁液，需要立刻用大量清水猛沖。如果皮膚有傷口，或出現紅腫了，立刻去醫院。
若誤食夾竹桃，帶上葉子或花，立刻直奔急診。一旦誤食，喝醋、喝濃茶等偏方不僅沒用，還可能耽誤病情。不亂摘、不亂碰，安全第一。
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