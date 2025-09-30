6個月大女嬰「嚴重鉛中毒」送院　疑媽媽常這樣洗手再餵BB所導致

大陸一名25歲媽媽因手部汗疱疹困擾，在網路上看見網友推薦可以使用醋酸鉛溶液治療，未經醫生諮詢即自行購買使用，不僅導致自己血鉛濃度超標，更使6個月大的嬰兒出現嚴重鉛中毒症狀，目前母女已在浙江省中西醫結合醫院接受治療。



《極目新聞》報導，一名25歲媽媽發現自己6個月大的女嬰胃口突然變差、喝不下奶，還莫名出現反覆噁心、嘔吐等症狀。輾轉求醫兩週後，女嬰確診為嚴重鉛中毒，媽媽同時也驗出鉛中毒。經查來源，原來是因為這名母親在網上學習的「護膚法」所引起。

示意圖（Unsplash@Willian Justen de Vasconcellos）

點圖放大了解更多：

據了解，這位媽媽每天多次使用未經稀釋的醋酸鉛溶液進行濕敷和洗手，持續近一個月。由於她經常需要替嬰兒泡奶、清洗奶瓶及餵食，殘留在手上的醋酸鉛溶液經由間接接觸，導致嬰兒也遭受鉛中毒。檢查結果顯示，嬰兒血鉛濃度高達700微克/公升，而母親本人的血鉛濃度也超過600微克/公升，遠超正常值100微克/公升。

浙江省中西醫結合醫院職業病科主任醫生李國輝指出，醋酸鉛是一種水溶性鉛鹽，可經由皮膚吸收進入人體。若皮膚有微小傷口、龜裂、濕疹等情況，毒性物質更容易滲透吸收。一旦鉛進入血液並解離成鉛離子，就會隨血液循環擴散全身。

醫生強調，醋酸鉛濕敷雖然曾被用於治療急性滲出性皮膚病，但因其具有潛在毒性，目前在正規醫療中已被更安全的療法取代。醫生呼籲民眾切勿自行購買或使用醋酸鉛進行皮膚治療，其風險遠大於可能帶來的效果。

