染髮竟致腎衰竭　研究：染髮成分有致癌性質　4使用原則避免中毒

現在染髮非常普遍，想蓋掉白髮、追星、展現個性時，似乎都要染個頭髮。不過，你是否考慮過染髮對健康的影響呢？



染髮與健康風險

在討論染髮劑的安全性時，我們要認識一個成分：Para-phenylene-diamine，簡寫為PPD，中文是「對苯二胺」。市面上許多染髮產品會含有對苯二胺（PPD），尤其是在灰黑色調、藍紫色調、和棕色調的染髮產品，因為對苯二胺可以加速染色過程，讓顏色變深，而有了廣泛的用途。

對苯二胺（PPD）是種煤焦油衍生物，它本質上沒有毒性，但氧化後會在複雜的反應中釋放出幾種代謝物和中間體。因此當身體部位直接暴露許多對苯二胺，可能會導致過敏性皮膚炎，或讓關節疼痛和僵硬、結膜炎，有些人則會引發支氣管炎。

染髮可能影響腎臟功能？

中等劑量的對苯二胺（PPD）與其代謝產物會毒害腎實質組織，氧化後也會再轉為腎毒性物質，還會透過溶血傷害腎小管，讓人在第一週內引起急性腎衰竭。

誤用染髮劑可能致死

在一些亞洲與非洲發展中國家，居民甚至可能會拿染髮劑作為自殺用途！在故意攝入含有對苯二胺（PPD）的染髮劑後，有一半以上的患者會出現急性腎衰竭、呼吸窘迫等狀況而死亡。

對苯二胺（PPD）潛在的健康影響（照護線上提供）

一篇在蘇丹（Republic of the Sudan）進行的研究收集了30名有明顯染髮劑中毒症狀的成年人，發現其中近九成的患者腎功能變差，而需要進行血液透析。而且患者症狀的嚴重程度與攝取的對苯二胺（PPD）量直接相關，強調了對苯二胺對腎功能的毒性。

當然，這兩個研究說的都是「直接服用染髮劑」而造成生命危險，如果是把染髮劑作為正常染髮用途，會有怎麼的狀況呢？

小心使用染髮劑

一般我們認為，在大量接觸PPD（特別是透過攝取）的情況下，很容易造成急性腎損傷，但標準局部使用染髮劑相關的風險似乎很小。

然而早在1924年，就有醫學案例報告一位替客人染髮時沒帶手套的造型師，因為皮膚吸收了過多的對苯二胺（PPD），而引發反覆的癲癇發作。

2018年有個案例報告指出，一位32歲的健康女性在染髮之後，開始有上腹痛、嘔吐等狀況，染髮四天後被送到急診，發現已有急性腎衰竭與支氣管炎等狀況，經過一番治療才穩住。她回憶當時美容院的通風不良，導致她吸入過量的對苯二胺（PPD）。這大概是我們目前找到屬於「正常染髮使用」卻影響「健康年輕人」腎臟功能的報告。

目前，嚴重的腎臟併發症主要與大量接觸對苯二胺（PPD）有關，我們可以得出幾個結論：

1. 避免攝入染髮劑

2. 保持染髮時的通風良好

雖然目前沒有證據支持透過頭皮使用染髮劑會對腎功能造成重大風險。然而，請記得在染髮過程中要保持通風，否則會增加呼吸道吸入與皮膚吸收對苯二胺（PPD）的量。（可能是2018年的年輕女性案例會接觸到過量對苯二胺的原因）

3. 腎臟病患者應謹慎使用染髮劑

患有腎臟疾病的人或經常使用含有高濃度PPD的染髮劑的人應該謹慎行事。如果你本身有腎臟疾病，會因為個人需求常常在染髮，最好選擇PPD濃度較低，或不含PPD的染髮劑，來降低腎臟損傷的潛在風險。

4. 「天然」標示的產品不一定更安全

不要以為標示「天然」就很安全。標示天然的染髮產品還是有化學成分，更可能是添加了未標示的化學物質。了解染髮產品的成分並選擇更安全的替代品可以幫助減少任何潛在健康危害。

染髮之外，紋身、身體彩繪也要小心

除了染髮之外，暫時性的身體紋身，像是一些深色的手部彩繪，也可能會用到對苯二胺（PPD）。案例報告顯示曾有阿拉伯女性在手部彩繪後，因為對苯二胺的毒性而出現嚴重的肺水腫與過敏，有的人則是出現嚴重的水泡和疤痕。雖然在多數地區都有禁用對苯二胺（PPD）於身體彩繪、紋身的規定，但在嘉年華會、市場、觀光地區等，使用對苯二胺的狀況還是很常見。請記住，紋身墨水的成分通常沒有經過嚴格控管，製造商也不會公開配方，造成健康風險危害的機會其實不小喔！

腎臟損傷之外，染髮可能造成的癌症風險

在2020年有一篇刊載於《英國醫學期刊BMJ》的研究，追蹤了117200位美國女性超過36年，發現個人使用的染髮與多數的癌症沒有明顯相關；不過，染髮似乎增加了患者罹患基底細胞癌、乳癌、卵巢癌的機率。2022年的研究則發現，染髮提高了男性罹患攝護腺癌的機率。

染髮劑可能會提高部分癌症概率（照護線上提供）

既然染髮可能會讓女性更容易罹患乳癌、卵巢癌，男性更容易罹患攝護腺癌，代表部分的染髮成分可能還是有致癌性質。

染髮前停看聽！

染髮已經是許多人生活的一部分，但常見的事情不一定正確或必要，染髮劑中的對苯二胺（PPD）可能帶來健康風險，包括皮膚過敏、腎臟損害，甚至某些癌症風險。

染髮前停看聽（照護線上提供）

當你上美容院或自行選購染髮劑的時候，還是要仔細看看，選擇PPD濃度較低或PPD-Free染劑，並在染髮過程使用手套，減少皮膚接觸；保持通風，避免吸入PPD。最好不要頻繁染髮，降低累積風險。

相關文章：防白髮穴位｜早生白髮與血腎有關？3個穴位助白髮變黑頭痛都適用

+ 12

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：美麗的代價？染髮可能影響你的腎臟健康：認識染髮劑中的隱藏風險】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

