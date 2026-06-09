內地雞蛋價格一路狂漲　一斤破¥5元直追肉價　網民哀嘆：吃不起了

進入5月以來，內地雞蛋價格已連續5周上漲。據農業農村部畜牧獸醫局官網顯示，至6月5日，全國農產品批發市場雞蛋價格為10.56元/公斤（人民幣，下同），較前一日上漲0.8%。業內人士分析表示，2025年下半年至年底，雞蛋價格低迷，影響了今年一、二季度的新開產蛋雞數量。此外，5月下旬以來，南方梅雨天氣範圍擴大，易導致雞蛋出現受潮、變質等問題。網民紛紛表示「雞蛋已經比肉貴了」。



6月5日14時，全國農產品批發市場雞蛋價格為10.56元/公斤（人民幣，下同），較前一日上漲0.8%。（時代財經）

6月5日14時，全國農產品批發市場雞蛋價格為10.56元/公斤（人民幣，下同），較前一日上漲0.8%。（億點點財識）

全國雞蛋平均價格10.26元/公斤

《新華社》報道，市民劉女士在河北省石家莊市裕華區的一家果蔬店選購6斤（內地1市斤500克，下同）雞蛋，結賬時總價34.8元，讓她感到意外，「有段時間沒買雞蛋了，今天發現雞蛋價格居然漲了這麼多。記得剛過完年那會兒，1斤才3.2元。」

4月15日，在位於湖南省株洲市淥口區古岳峰鎮的一家專業合作社，工作人員在包裝雞蛋。（新華社）

報道指出，多地雞蛋價格呈現上漲趨勢。6月1日，山東濟南一家連鎖超市的雞蛋從前一天的4.99元/斤，漲至5.29元/斤。山東德州一些農產品集散市場的雞蛋價格也已漲破「5元/斤」。一名農產品批發商表示，以30斤雞蛋為例，「去年這個時候，價格還在80-95元；今年4月初開始上漲，5月30日的價格是139元，6月1日時則是149元。」

北京新發地禽蛋交易廳。（時代財經）

據對全國500個縣集貿市場和採集點的監測顯示，5月第4周（採集日為5月28日），全國雞蛋平均價格為10.26元/公斤，比前一周上漲2.7%，同比上漲13.1%。

去年蛋價低迷供應出現斷檔 南方梅雨天氣易致雞蛋變質

多名業內人士認為，蛋價上漲主要是受到前期產能收縮帶來供應減量、階段性需求集中釋放等因素影響。山東卓創資訊股份有限公司雞蛋市場分析師李陽表示，「在蛋雞養殖行業，從雛雞購買到開產下蛋需要4個月左右，但養殖戶因為2025年下半年到年底的雞蛋價格低迷，補欄心態偏猶豫，進而影響了2026年一、二季度的新開產蛋雞數量，使雞蛋供應出現明顯斷檔。」

多名業內人士認為，蛋價上漲主要是受到前期產能收縮帶來供應減量、階段性需求集中釋放等因素影響。（新黃河）

山東省畜牧總站畜牧師胡智勝分析認為，往年「五一」後蛋價進入傳統淡季，貿易商採購心態謹慎。隨著端午假期來臨，短期需求增量疊加庫存短缺，成為蛋價上行的關鍵因素。

此外，近期的不利天氣也「助推」了蛋價上漲。胡智勝表示，5月下旬以來，南方梅雨天氣範圍擴大，高溫高濕環境易導致雞蛋出現受潮、變質等問題，不僅增加倉儲運輸難度，也制約終端消費流通，間接「助推」蛋價。

5月下旬以來，南方梅雨天氣範圍擴大，高溫高濕環境易導致雞蛋出現受潮、變質等問題，不僅增加倉儲運輸難度，也制約終端消費流通，間接「助推」蛋價。（時代財經）

預計端午節前單價仍衝高 網民：已經比肉貴了

業內人士認為，因產區庫存延續低位，預計端午節前雞蛋價格仍有衝高空間，但上漲動力逐步減弱，2026年下半年蛋價或將呈現「高位震盪、階段性波動」特徵。

網民紛紛表示，「雞蛋已經比肉貴了」、「之前一板30個18元，現在要22了」、「這下真的要吃不起茶葉蛋了」、「和豬肉一個價」、「我們這一家小超市買的都快6塊了，吃不起了」。

網民紛紛表示「雞蛋已經比肉貴了」。（微博）