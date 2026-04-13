內地藍莓價格暴跌深圳僅9.9元一盒　福建女每日食半斤僅2日出事

藍莓真的可以敞開吃了！深圳報業集團記者走訪深圳各大超市發現，3月以來，曾經身價不菲的藍莓價格出現顯著下跌，徹底撕掉了「貴族水果」的標籤。以往一盒三四十元（人民幣，下同）的藍莓，如今價格低至9.9元，讓不少消費者實現了隨心選購的願望。



記者在前海山姆觀察發現，不少消費者的購物車裏都放着三四盒藍莓，選購熱情高漲。據山姆線上商場數據顯示，近期藍莓周銷量超20萬件，穩居水果熱度榜首位。有超市工作人員表示，藍莓正逐漸成為「大眾水果」：「以前消費者大多是一盒一盒買，現在一次拿三四盒結賬的人越來越多，銷量比去年同期翻了不少。」不過藍莓吃太多也有風險。

曾經身價不菲的藍莓價格，於最近出現顯著下跌。（深圳報業）

藍莓再美味 也要注意量

近日，一則「每天半斤藍莓、連吃2天致女子胃底被硬塊堵死，確診胃石症」的新聞登上熱搜。一名福建女子連續兩天每天食用半斤藍莓後，突感上腹劇痛，伴有噁心、反酸，緊急就醫後發現胃底被一個硬結團塊完全堵住，診斷為典型的「胃石症」。

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在很多人的印象裏，過量食用柿子、山楂易得胃石症，怎麼藍莓吃多了也會這樣？藍莓中富含果膠與鞣酸，若空腹或短時間內大量攝入，這些成分會在胃酸作用下與蛋白質結合，逐漸凝聚成難以消化的固體團塊等沉澱物，引發「胃石症」。輕則可致胃脹胃痛，重則引發胃潰瘍甚至消化道梗阻。

除了藍莓，生山楂、桑葚、未熟透的柿子和士多啤梨也有類似風險。此外，很多人認為藍莓作為一種天然食物，食用時不存在任何風險。實際上，一些特殊人群需格外注意。

．脾胃功能差者

中國傳統醫學發現，過量食用藍莓會損傷脾胃陽氣，影響消化吸收功能。

首都醫科大學附屬北京中醫醫院心血管科主任醫師尚菊菊表示，藍莓較寒涼，胃火較重和胃腸道功能正常的人群可適量吃，但對於脾胃陽氣虛弱者，尤其小孩和老人等脾胃功能不好的人群，不建議過量食用。

．糖尿病患者

在常見水果中，藍莓含糖量‌低於香蕉、葡萄、芒果等高糖水果，但高於士多啤梨、柚子、檸檬等低糖水果。雖然藍莓常被列為低糖水果向控糖人群推薦，但醫生仍建議糖尿病患者等需控糖人群，注意控制食用量或少量多次食用。

尚菊菊建議，對於糖尿病病人來說，想吃藍莓的時候，可以上午、下午各吃10顆，這樣既不傷脾胃，又不至於讓血糖升得特別高。

醫生建議糖尿病患者等需控糖人群，需控制藍莓食用量或少量多次食用。（Unsplash@Sweet Life）

．服用抗凝血藥物人群

藍莓中含有維生素K，服用抗凝血藥物的患者食用需格外注意，建議岔開時間適量吃。

藍莓真的能消炎嗎

眼下正是新鮮藍莓大量上市的季節，圍繞吃藍莓，還有一些其他討論也引發了公眾關注，比如「藍莓可消炎、媲美消炎藥」的說法也登上了熱搜。那麼藍莓真的能消炎嗎？

尚菊菊表示，當細菌、病毒感染後，機體會出現炎症反應（如白細胞增高，C反應蛋白增加等），這時吃再多藍莓也起不到消炎作用，因為它沒有消炎的物質。

此外，身體裏還有一種炎症，是缺血缺氧後，造成機體免疫反應炎性細胞的增加。藍莓的所謂「消炎」作用，其實是藉助花青素裏的一些物質，起到抗缺血缺氧的功效，從而增加機體抵抗力，其「消炎」機制與消炎藥有本質區別。

温馨提醒：藍莓每日食用量建議控制在50克左右即可。過量食用後若出現胃部不適，可先喝些温水，搭配幾塊蘇打餅乾中和胃酸。若症狀持續或加重，務必及時就醫。

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