深圳榴槤價格暴跌　多家超市排長龍　山姆上架即搶空：一秒就沒了

近期｢榴槤熱潮｣席捲深圳，隨着新季東南亞榴槤集中上市，各大超市榴槤價格大幅｢跳水｣，有些3公斤一口價140元出頭（人民幣，下同），有些按重量算單價為23.9元/斤（500克），低廉價格引發全城瘋狂，大批市民在超市排起長龍爭搶買榴槤。



其中在山姆會員店，榴槤貨架前擠滿了前來｢掃貨｣的市民，工作人員剛推着大板車上貨，未等落地便被一搶而空，更有市民一次過買走三五個榴槤。



在山姆會員店，榴槤貨架前擠滿了前來｢掃貨｣的市民。（小紅書@打工人阿瓜）

在山姆會員店，榴槤貨架前擠滿了前來｢掃貨｣的市民。（小紅書@打工人阿瓜）

（小紅書@打工人阿瓜）

綜合《深圳大件事》和《南方都市報》報道，沃爾瑪小程序顯示，3公斤榴槤一口價僅需143.49元，折合單價約每斤23.9元；天虹超市泰國金枕榴槤單價折後為26.9元每斤，3.5公斤起購。

不少深圳網民在小紅書和微博曬出近期買到的榴槤最低價，「小象超市25.7元/斤」、「我買的23.8元一斤」、「開包後1.75kg才89.94元，超划算」、「現在降價好快！路邊有20元/斤的，比超市還便宜」。

天虹超市泰國金枕榴槤單價折後為26.9元每斤。（網絡圖片）

盒馬超市泰國金枕榴槤166.6元。（網絡圖片）

在山姆會員店，市民瘋搶榴槤。（網絡圖片）

網民指現在榴槤超便宜。（網絡圖片）

據網民曬圖，深圳山姆會員店的榴槤貨架前擠滿了前來搶購的市民，工作人員才剛推着大板車上貨，便被周圍群眾迅速拿走，有人迅速過搬走三五個，現場人士指「太瘋狂，慢手一秒就沒有了」。還有網民說「來逛山姆，一堆人在搶金枕榴槤，不過性價比真的絕，拿回家打開也沒讓我失望」。

除了深圳，其他地方也一樣迎來｢降價瘋搶｣。廣州有批發市場檔口賣到13.8元/斤，有商戶一天賣了9000斤。在湖北武漢光大的批發市場，有榴槤最低零售價僅不到20元/斤。

隨着新季東南亞榴槤集中上市，榴槤價格大幅｢跳水｣。（新華社）

隨着新季東南亞榴槤集中上市，榴槤價格大幅｢跳水｣。（新華社）

廣州批發市場榴槤低至13.8元/斤

據《潮新聞》報道，廣州批發市場的金枕榴槤售價每斤18元至26元，有檔口甚至打出13.8元一斤的特價牌。有商戶稱，粗略估算單日賣出了約九千斤榴槤。

另據《中國商報》報道，在湖北武漢光霞果批市場，來自泰國、越南的進口榴槤價格大幅下探，最低零售價僅不到20元/斤。

有批發商透露，「100元左右就能買下一個金枕榴槤，越南干堯幾十塊錢就能拿下。」除市場零售外，每天批發還能穩定出貨40多箱，單日營業額能有4萬元。他還說，預計到5月中旬，會有第二批榴槤大量到貨，價格會更低。

運輸提速供應增 榴槤變得便宜抵買

據新華社報道，榴槤價格出現大跳水，關鍵在於物流效率的突破。隨着4月中旬，泰國、馬來西亞等東南亞國家進入榴槤集中上市期，中老鐵路「瀾湄快線」班列迅速提速，從東南亞出發，僅需26小時便抵達昆明，隨後在48小時內分撥至廣州、上海、瀋陽等全國30多個城市。

據了解，榴槤進口旺季，中老鐵路冷鏈班列的開行頻次從每天2列增加至6列。中國物流集團旗下某供應鏈已通過中老鐵路運輸的榴槤已達557櫃，同比增長50%，預計全年將運輸約7000標箱的東南亞水果。

截至2025年，中國佔全球榴槤消費市場份額超過90%。（新華社）

報道也指，中國是全球最大的榴槤消費市場。截至2025年，中國佔全球榴槤消費市場份額超過90%。

2025年泰國榴槤總產量168.25萬噸，其中約92.7萬噸出口到中國，佔比超過55%。龐大需求直接推動東南亞果農和企業擴大種植規模。