中國成功培育「長壽水稻」如野草割完會再生　種1次可收穫數年

水稻也能像野草一樣，割了又長？最近，中國科學院分子植物科學卓越創新中心的科學家們成功培育出了一種長壽的「多年生水稻」，每種一次，能連續收穫好幾年，就像野草一樣，「春風吹又生」。原來每年都要插秧的水稻，究竟是如何實現這一突破的？



中國科學家解鎖水稻「長壽基因」 種一次可連續收割▼▼▼

野草之所以「割了又長」，是因為其擁有「多年生」的長壽天賦。冬天，野草在地上的綠葉枯死，但埋在地下的根莖還活着，就像「冬眠」一樣，來年又能「滿血復活」。其實，水稻本來也很長壽，其祖先野生稻是一種多年生、匍匐生長的野草狀植物，只要接觸地面的地方，就能生根。

為什麼現在的栽培水稻喪失了這樣強大的天賦？

科研人員通過研究發現，人們在追求高產和株型緊湊的栽培稻時，可能無意中「丟棄」了野生稻的多年生基因。在這次的研究中，科研團隊重新找回了曾經丟失在野外的「長壽基因」。

團隊對446份野生稻資源進行了全面考查，並以多年生東鄉野生稻W1943與一年生栽培稻秈稻廣陸矮四號雜交，構建染色體替換系，開展正向遺傳學研究。利用精細的圖位複製技術，科研團隊最終定位並複製到該基因，命名為EBT1。

最新找到的基因，能讓野生稻逆轉發育過程——開花結果之後，重新變回「長葉子、長枝條」的幼年狀態。

更厲害的是，研究團隊把長壽基因和匍匐生長基因組合在一起，成功培育出能在田裏至少存活兩年的「類野生稻」。農民只要種一次，就能連續收割。這不僅是對傳統耕作方式的一次變革，更是在保障糧食安全、推動農業可持續發展方面邁出的重要一步。

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