網戀女友借85萬後詐死　化身老父向男友索喪葬費　詐騙罪成囚10年

近日，深圳市人民檢察院公布一宗「網戀詐騙案」。2019年，吳先生在交友軟件上結識了自稱是大學老師的劉某，兩人確立網戀關係後，劉某先後以患病需醫藥費、買樓缺錢為由向吳先生借款85萬元（人民幣，下同），但當他開始催款時，劉某竟戲精上身一人分飾兩角，先是寫遺書扮死，繼而冒充「亡女父親」向癡情男友索要喪葬費。

最終，吳先生在討債無門下報警，親手戳破這場「死而復生」的荒誕騙局。近日，劉某因詐騙罪成獲刑10年。



深圳市人民檢察院。（抖音百科）

《深圳特區報》報道，2019年，吳先生在交友軟件上認識劉某，劉某自稱是重慶人，在一所醫科大學擔任老師，並提供了教師資格證等證明文件。

2020年，吳先生和劉某確定戀愛關係，劉某先後以患有抑鬱症需要醫藥費、買房缺錢、甲狀腺癌治療費等理由向吳先生借錢。吳先生出於信任，在2020年至2023年間，累計向她轉賬約85萬元。

2023年6月，吳先生開始催促劉某還錢。次月，一名自稱是「劉某父親」的人向他發送短信，稱劉某因抑鬱症已離世，並附上一張劉某在手機備忘錄寫的「遺書」截圖，當中提到劉某欠吳先生85萬餘元，囑托父母將賣樓還清欠款。

吳先生在交友軟件上結識了自稱是大學老師的劉某。

得知消息後，吳先生前往重慶參加劉某葬禮，「劉某父親」卻稱劉某屍體已火化，無法舉行葬禮。吳先生返回深圳後，詢問「劉某父親」何時還清欠款，對方卻屢次推脫，並以劉某喪葬費、繼承公證費等理由繼續向吳先生借錢。

2025年6月，吳先生向警方報案，詐死的劉某一個月後落網。經查，劉某患病、買樓等借錢理由均為編造，為逃避還款，劉某又虛構「劉某父親」身份和自己因抑鬱症離世的故事，並以父親的身份繼續向吳先生借錢。除去期間劉某歸還的部分金額，其涉案金額總計81萬餘元。

經審查，前海蛇口自貿區檢察院依法對劉某提起公訴。近日，法院以詐騙罪成判處劉某有期徒刑10年，並處罰款。